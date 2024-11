Amazon Music Unlimited includerà un audiolibro gratis ogni mese

Amazon Music Unlimited ha aggiunto un nuovo vantaggio per i suoi abbonati, ovvero offrirà un audiolibro gratuito al mese. Questa aggiunta, disponibile per gli abbonati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, consente l'accesso alla libreria Audible di oltre un milione di titoli. Ogni mese, gli abbonati possono scegliere qualsiasi audiolibro desiderino, di qualsiasi lunghezza. Se non si finisce il libro entro il mese, potrà continuarlo il mese successivo o scegliere un nuovo titolo. Tuttavia, se si annulla o si mette in pausa il proprio abbonamento ad Amazon Music, si perderà l'accesso all'audiolibro selezionato. Questa funzionalità audiolibro è disponibile sia per gli abbonati individuali che per i titolari di account principali di piani famiglia. Il prezzo di Amazon Music Unlimited varia leggermente a seconda dello stato dell'utente.

Amazon Music Unlimited: nuova offerta per sfidare Spotify

I membri Prime pagano 9,99 dollari al mese (o 99 dollari all'anno), mentre gli utenti non Prime pagano 10,99 dollari al mese. In confronto, il piano Premium di Spotify costa 11,99 dollari al mese ma offre solo 15 ore di accesso agli audiolibri ogni mese. Per coloro che cercano ancora più contenuti di audiolibri, gli utenti di Amazon Music Unlimited possono anche abbonarsi al piano Premium Plus di Audible da 14,95 dollari al mese. Questo piano offre una selezione più ampia di audiolibri e podcast e consente agli utenti di conservare gli audiolibri a tempo indeterminato. Questa nuova offerta arriva in un momento in cui le piattaforme di streaming stanno esplorando modi per diversificare i loro servizi. L'anno scorso, Spotify ha introdotto un vantaggio simile per i suoi abbonati Premium, offrendo ore limitate di audiolibri al mese.

Naturalmente, la nuova aggiunta gratuita di audiolibri soddisfa gli ascoltatori occasionali. Tuttavia, resta da vedere come gli abbonati Audible esistenti, che pagano già una quota separata per accedere a una selezione più ampia e a funzionalità aggiuntive, reagiranno a questo cambiamento. Inoltre, non è ancora chiaro se Amazon includerà tale possibilità anche per gli utenti in Europa. Per saperne di più bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.