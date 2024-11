Apple Music: provalo gratis per 3 mesi. Ecco come

Apple Music è il servizio di streaming musicale con un catalogo di milioni di brani. Adesso puoi provarlo gratuitamente per 3 mesi se ti abboni ora e hai acquistato recentemente un nuovo iPhone, iPad, Mac, AirPods o un altro dispositivo Apple idoneo. Un’occasione unica per chi soddisfa questo requisito.

Cos'è Apple Music e come funziona

Oltre 100 milioni di brani e 30mila playlist, senza alcuna pubblicità per un ascolto senza interruzioni. Questa è Apple Music, la piattaforma di Apple dedicata allo streaming musicale, perfettamente integrata con l'ecosistema dell'azienda con il logo della mela morsicata. Puoi utilizzarla su iPhone, iPad, Mac, HomePod e Apple TV.

La grande iniziativa del momento consente di avere Apple Music gratis per 90 giorni: un tempo utile per testare il servizio. Servizio che, oltre ad un catalogo sterminato, mette a disposizione una qualità audio superiore, grazie al supporto dell'Audio Spaziale con Dolby Atmos e dell'Audio Lossless fino a 24bit/192kHz. L'esperienza di ascolto risulterà altamente immersiva. E grazie alle playlist come New Music Fix e Favorites Mix hai a portata di... orecchio proposte di ascolto basate sui tuoi gusti musicali.

Cosa aspetti? Vai sul sito di Apple Music e attiva subito la tua prova gratuita. Sono compatibili con la promo tutti i dispositivi citati venduti da Apple o da un rivenditore autorizzato e che possono essere aggiornati all'ultima versione del sistema operativo (per iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac).

