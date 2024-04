Apple Music per un mese gratis, senza vincoli: come attivare la promo

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming dedicato al mondo della musica. Si tratta di un punto di riferimento per milioni di utenti che, ogni giorno, hanno la possibilità di sfruttare un catalogo di oltre 100 milioni di brani su tutti i propri dispositivi (c'è anche l'app Android, non solo per iPhone).

Per i nuovi utenti che vogliono provare Apple Music c'è la possibilità di sfruttare un mese di prova gratuita, in modo da scoprire appieno il servizio senza dover affrontare alcun costo. Per attivare la prova gratuita di un mese è sufficiente collegarsi al sito di Apple Music ed effettuare il login con il proprio account (oppure crearne uno nuovo) per poi seguire la procedura di registrazione.

Si tratta di una soluzione ottima anche per chi usa Spotify o un altro servizio di streaming ed oggi ha la possibilità di valutare, nel dettaglio e senza alcun costo, una proposta alternativa come Apple Music.

Un mese di prova gratuita con Apple Music: come accedere alla promo

La promozione in questione è davvero interessante: Apple Music è disponibile con un mese di prova gratuita, senza vincoli e costi di alcun tipo e con possibilità di accesso illimitato a tutto il catalogo di brani (oltre 100 milioni). L'accesso ai contenuti può avvenire da qualsiasi dispositivo. Apple Music è disponibile anche con app dedicate per computer desktop oltre che per smartphone e tablet Android.

Al termine della prova gratuita, Apple Music si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese, sempre senza vincoli. Naturalmente, è possibile, in qualsiasi momento, andare a disattivare il rinnovo automatico in modo da evitare qualsiasi addebito.

Per iniziare subito la prova è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. La promozione è valida per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.