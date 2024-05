Apple Music per studenti costa solo 5,99 €/mese (con Apple TV+ gratis): ecco come averlo

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming per il settore della musica, con un catalogo di oltre 100 milioni di brani e tante funzionalità aggiuntive di grande interesse. Per gli studenti universitari, grazie alla promozione dedicata, scegliere Apple Music è davvero conveniente. Il servizio, in questo caso, costa 5,99 euro al mese, invece di 10,99 euro al mese, con un primo mese di prova gratuita. In più, c'è la possibilità di ottenere Apple TV+ gratis, accedendo a tutto il catalogo di film e serie TV.

Per iniziare la prova gratuita di Apple Music basta seguire il link qui di sotto. Dopo l'attivazione del servizio, sarà possibile richiedere il riconoscimento dello status di studente (dalle impostazioni del proprio account) e sbloccare, quindi, la promozione che riduce il prezzo del servizio, aggiungendo Apple TV+ come bonus extra. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto.

Apple Music per studenti: come funziona l'offerta

Con la promozione dedicata, gli studenti universitari possono accedere ad Apple Music:

al prezzo scontato di 5,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese

invece di 10,99 euro al mese con Apple TV+ gratis (invece di 9,99 euro al mese)

La procedura da seguire è semplicissima:

basta collegarsi ad Apple Music (tramite il link qui di sotto) e richiedere il primo mese di prova gratuita

successivamente bisogna andare nelle Impostazioni del proprio account e richiedere il riconoscimento dello status di studente

in questo modo si sbloccherà lo sconto sul costo del servizio (della durata di 4 anni)

successivamente sarà possibile ottenere anche Apple TV+ gratis

Per accedere subito all'offerta in corso e sfruttare Apple Music per studenti basta collegarsi al sito ufficiale, tramite il box qui di sotto. Al prezzo a cui viene proposto, il servizio di straeming di Apple non ha rivali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.