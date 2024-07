Apple Music gratis per 6 mesi per chi compra un nuovo iPhone o altri dispositivi

Gli appassionati di musica hanno l'occasione di attivare gratis Apple Music per 6 mesi. Apple continua infatti a proporre la promozione speciale che consente di accedere al servizio di streaming musicale gratuitamente a tutti i clienti che acquistano un suo prodotto. L'iniziativa riguarda coloro che compreranno un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac o un dispositivo audio tra AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Crea la colonna sonora della tua estate con Apple Music gratis per 6 mesi

Le istruzioni su come attivare Apple Music gratis per 6 mesi prevedono pochi e semplici passaggi che andremo a spiegare di seguito. Apple richiede innanzitutto al cliente di completare la configurazione del nuovo dispositivo appena acquistato, quindi di aprire l'app Apple Music su un iPhone, iPad, Mac o Apple TV e di attendere che appaia la nota informativa con l'offerta. Nel caso in cui il messaggio non dovesse essere visualizzato automaticamente, basterà andare sulla scheda Home e selezionare il pulsante "Accetta ora" per riscattare il periodo d'ascolto gratuito.

Al di là della promozione disponibile in questo periodo per chi acquista un nuovo dispositivo, Apple Music propone solitamente a tutti i clienti un periodo di prova gratuito di 30 giorni. In seguito il servizio continua ad essere fruibile tramite un abbonamento dal costo di 10,99 euro al mese con rinnovo automatico che l'utente può disattivare in qualsiasi momento in pochi passaggi.

Il regalo di Apple è perfetto per la stagione estiva, perché consente di godersi la musica in streaming a costo zero per tutta la durata delle vacanze e anche oltre. Apple Music offre un catalogo con oltre 100 milioni in alta qualità, una ricca raccolta di playlist tematiche curate dagli esperti e una serie di radio musicali senza pubblicità. Tra le peculiarità della piattaforma ci sono inoltre una selezione di brani in formato Dolby Atmos e la possibilità di scaricare le tracce audio sul dispositivo e ascoltarle in qualsiasi momento offline, quindi anche nelle aree in cui non è disponibile una connessione dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.