Apple Music gratis per 3 mesi: scopri come averla

Accedere gratuitamente ad Apple Music è un’opportunità alla portata di tutti grazie alle promozioni ufficiali offerte dal marchio con il logo della mela morsicata. Non servono soluzioni complicate o trucchi particolari: basta andare sul sito ufficiale di Apple Music e scegliere una delle due promozioni attive. La prima è rivolta ai nuovi utenti e permette di usufruire di un mese gratuito di prova del servizio. La seconda, invece, è dedicata a chi acquista un nuovo dispositivo Apple e offre tre mesi di accesso gratuito.

Come attivare Apple Music gratis

Se hai recentemente acquistato un dispositivo Apple, puoi ottenere tre mesi della piattaforma senza costi. La procedura per attivare l’offerta varia in base al dispositivo:

Con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV : dopo aver configurato il dispositivo, accedi all’app per sbloccare i tre mesi gratuiti;

: dopo aver configurato il dispositivo, accedi all’app per sbloccare i tre mesi gratuiti; Con un Apple Watch : collega lo smartwatch al tuo iPhone e apri l’applicazione sul telefono per attivare la promozione;

: collega lo smartwatch al tuo iPhone e apri l’applicazione sul telefono per attivare la promozione; Con dispositivi audio Apple o Beats compatibili: collega il dispositivo (come AirPods o Beats) a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione del sistema operativo, quindi accedi all’app Apple Music tramite il dispositivo connesso.

L’offerta è valida anche per chi acquista uno dei seguenti dispositivi: AirPods (tutti i modelli, inclusi AirPods Max e Pro), HomePod (standard e mini), Beats (come Beats Fit Pro, Studio Buds, Solo Pro, Powerbeats e altri modelli compatibili). Basta connettere il dispositivo a un iPhone o iPad aggiornato per attivare l’offerta e godere di tre mesi di Apple Music senza costi.

Puoi verificare se il tuo ID Apple è idoneo a queste promozioni semplicemente accedendo ad Apple Music tramite il portale ufficiale. Se la promozione è disponibile, potrai attivarla immediatamente. Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99 euro al mese.

