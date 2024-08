Apple Music gratis per 3 mesi, ecco come attivare l'offerta

Continua la promozione che consente di attivare gratis Apple Music per 3 mesi. Apple offre questa possibilità a tutti i clienti che acquistano un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac o un nuovo AirPods. Oltre a questi dispositivi, sono ritenuti idonei per la promo anche AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds. Si tratta di un'offerta decisamente imperdibile per gli appassionati di musica, che possono godere gratuitamente di tutti i contenuti e le funzionalità di Apple Music per un periodo ben più lungo rispetto al mese di prova gratuito che viene proposto di solito a tutti i nuovi iscritti alla piattaforma.

Musica gratis in alta qualità e in formato Dolby Atmos grazie alla promo di Apple

Per avere Apple Music senza costi per 3 mesi il cliente che ha acquistato un dispositivo Apple compatibile deve seguire soltanto alcuni passaggi. Il primo di questi richiede di completare la configurazione del nuovo dispositivo, quindi si dovrà aprire l’app Apple Music su un iPhone, iPad, Mac o Apple TV e attendere che appaia la nota informativa facente riferimento all’offerta. Apple sottolinea che il messaggio potrebbe non apparire automaticamente e in quel caso basterà andare sulla scheda Home e selezionare il pulsante “Accetta ora” per attivare il periodo d'uso gratuito.

Apple Music offre ai propri utenti un enorme catalogo con oltre 100 milioni di brani in alta qualità, cioè anche in formato lossless ad alta risoluzione. La piattaforma propone inoltre un cospicuo numero di tracce in audio 3D nel formato Dolby Atmos, a patto ovviamente di avere un paio di cuffie o dei diffusori compatibili.

Le altre funzionalità di Apple Music includono infine oltre 30.000 playlist accuratamente selezionate, decine di radio musicali tematiche in streaming senza pubblicità e senza interruzioni e la possibilità di effettuare il download dei brani sul dispositivo. Quest'ultima funzione è decisamente utile per chi non vuole consumare i Giga inclusi nella sua offerta telefonica o per chi si trova a viaggiare in zone non coperte da una connessione fissa o mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.