Apple Music è gratis per un mese: come accedere alla promo

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming disponibili oggi, con un catalogo di oltre 100 milioni di brani e un costo di 10,99 euro al mese per avere un accesso completo, senza pubblicità e senza vincoli (è sempre possibile disattivare il rinnovo automatico).

Per tutti i nuovi utenti, però, Apple Music è gratis. Grazie alla promozione riservata a chi si iscrive al servizio, infatti, è possibile accedere alla piattaforma di streaming musicale di Apple con un mese di prova gratuita e senza alcun obbligo di rinnovare l'abbonamento.

La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Apple Music. Dopo aver raggiunto la piattaforma, sarà sufficiente creare il nuovo account e beneficiare subito della promozione in corso.

Come funziona la prova gratuita di Apple Music

Il meccanismo della promozione che consente di accedere gratis ad Apple Music è molto semplice: creando un nuovo account, anche per chi ha già usato in passato il servizio, si avrà accesso a un mese gratuito, con accesso illimitato e senza pubblicità all'intero catalogo di oltre 100 milioni di brani oltre alle playlist dedicate, le stazioni radio e molto altro ancora.

L'abbonamento non prevede costi e non ha vincoli: in qualsiasi momento, quindi, è possibile interrompere il rinnovo automatico ed evitare l'addebito al rinnovo, al termine del mese gratuito. Apple Music, ricordiamo, ha un costo di 10,99 euro al mese.

Per iniziare subito con la prova gratuita è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e completare la procedura di registrazione. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Naturalmente, se si decide di rinnovare l'abbonamento dopo il mese di prova gratuita, in ogni caso, non ci saranno vincoli. In sostanza, è possibile disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico, interrompendo l'abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

