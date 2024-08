Apple Music è gratis per 3 mesi: ecco come accedere all'offerta

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, il popolare servizio di streaming dedicato alla musica di Apple, è possibile sfruttare una nuova promozione riservata a chi acquista o ha acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple, come un iPhone, un iPad, un Mac, una Apple TV oppure un Apple Watch, o anche auricolari e altoparlanti selezionati.

Rispettando i requisiti, è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, senza alcun vincolo. In alternativa, è possibile richiedere la prova gratuita di un mese per Apple Music, riservata ai nuovi utenti che non hanno mai provato il servizio proposto da Apple.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

La procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music cambia in base al dispositivo:

con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV è necessario completare la configurazione del dispositivo e poi andare nell'app Apple Music per accedere alla promo

è necessario completare la configurazione del dispositivo e poi andare nell'app Apple Music per accedere alla promo con un nuovo Apple Watch bisognerà attivare lo smartwatch ed abbinarlo a un iPhone; a questo punto, andando nell'app di Apple Music dell'iPhone sarà possibile ottenere la promo

bisognerà attivare lo smartwatch ed abbinarlo a un iPhone; a questo punto, andando nell'app di Apple Music dell'iPhone sarà possibile ottenere la promo con un nuovo dispositivo audio (i modelli compatibili sono AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds) bisognerà completare l'abbinamento via Bluetooth con un iPhone o un iPad e poi richiedere la promo dall'app Apple Music del device Apple a cui è stato abbinato il dispositivo audio

Ci sono 90 giorni di tempo dalla prima configurazione (o dal primo abbinamento, per i dispositivi audio) per richiedere la promozione. Per verificare la disponibilità dell'offerta e ottenere 3 mesi gratis di Apple Music basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.