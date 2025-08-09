Apple Music: come attivare un mese gratis per ascoltare le ultime uscite

Apple Music regala un mese di ascolto gratuito con accesso a oltre 100 milioni di brani, sempre senza pubblicità e con qualità audio ai massimi livelli. È l’occasione ideale per provare tutte le funzioni premium, portare la tua musica ovunque e scoprire le ultime uscite discografiche, dalle hit internazionali ai progetti più ricercati.

Apple Music: ecco cosa offre

Con la prova gratuita di 30 giorni puoi ascoltare in streaming l’intero catalogo di Apple Music su tutti i tuoi dispositivi, anche offline, e sincronizzare la tua libreria personale. La piattaforma offre audio spaziale e qualità lossless, per un’esperienza d’ascolto immersiva e fedele alla registrazione originale.

Tra le funzioni speciali trovi Apple Music Sing, per trasformare ogni canzone in un karaoke e cantare seguendo il testo, e una sezione esclusiva con interviste e concerti live riservati agli abbonati. Dopo il mese gratis, l’abbonamento individuale costa 10,99 euro al mese, senza vincoli.

Novità musicali da scoprire

Apple Music è anche il luogo ideale per restare aggiornati con le uscite più recenti. Ecco alcune novità:

lost americana – mgk: alt-rock e sfumature pop in un racconto introspettivo

– mgk: alt-rock e sfumature pop in un racconto introspettivo Greetings From Your Hometown – Jonas Brothers: una celebrazione dei 20 anni di carriera

– Jonas Brothers: una celebrazione dei 20 anni di carriera Motel Du Cap – Good Charlotte: ritorno al revival pop punk

– Good Charlotte: ritorno al revival pop punk No Rain, No Flowers – The Black Keys: groove inconfondibile e atmosfere mature

– The Black Keys: groove inconfondibile e atmosfere mature Commitment – Craig David: un ritratto sonoro multiforme di una leggenda

– Craig David: un ritratto sonoro multiforme di una leggenda Urban Impressionism (Piano Solo) – Dardust: otto versioni alternative di pura eleganza pianistica

– Dardust: otto versioni alternative di pura eleganza pianistica Roger Waters: This Is Not A Drill – Live From Prague: il concerto evento in Dolby Atmos

Apple Music ti offre musica illimitata, suono di altissima qualità, funzioni esclusive e le uscite più calde del momento. Con il primo mese gratis puoi vivere la piattaforma senza limiti e decidere se proseguire a soli 10,99 euro al mese. Avvia la tua prova gratuita ora,





