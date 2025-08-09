Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Apple Music: come attivare un mese gratis per ascoltare le ultime uscite
Apple Music, oggi gratis per un mese: per te 100 milioni di brani senza pubblicità, novità esclusive e ascolto offline su tutti i dispositivi.
Eleonora Busi
Pubblicato il 9 ago 2025
Apple Music regala un mese di ascolto gratuito con accesso a oltre 100 milioni di brani, sempre senza pubblicità e con qualità audio ai massimi livelli. È l’occasione ideale per provare tutte le funzioni premium, portare la tua musica ovunque e scoprire le ultime uscite discografiche, dalle hit internazionali ai progetti più ricercati.

Attiva Apple Music gratis per un mese

Apple Music: ecco cosa offre

Con la prova gratuita di 30 giorni puoi ascoltare in streaming l’intero catalogo di Apple Music su tutti i tuoi dispositivi, anche offline, e sincronizzare la tua libreria personale. La piattaforma offre audio spaziale e qualità lossless, per un’esperienza d’ascolto immersiva e fedele alla registrazione originale.

Tra le funzioni speciali trovi Apple Music Sing, per trasformare ogni canzone in un karaoke e cantare seguendo il testo, e una sezione esclusiva con interviste e concerti live riservati agli abbonati. Dopo il mese gratis, l’abbonamento individuale costa 10,99 euro al mese, senza vincoli.

Un mese di Apple Music gratis

Novità musicali da scoprire

Apple Music è anche il luogo ideale per restare aggiornati con le uscite più recenti. Ecco alcune novità:

  • lost americana – mgk: alt-rock e sfumature pop in un racconto introspettivo
  • Greetings From Your Hometown – Jonas Brothers: una celebrazione dei 20 anni di carriera
  • Motel Du Cap – Good Charlotte: ritorno al revival pop punk
  • No Rain, No Flowers – The Black Keys: groove inconfondibile e atmosfere mature
  • Commitment – Craig David: un ritratto sonoro multiforme di una leggenda
  • Urban Impressionism (Piano Solo) – Dardust: otto versioni alternative di pura eleganza pianistica
  • Roger Waters: This Is Not A Drill – Live From Prague: il concerto evento in Dolby Atmos

Apple Music ti offre musica illimitata, suono di altissima qualità, funzioni esclusive e le uscite più calde del momento. Con il primo mese gratis puoi vivere la piattaforma senza limiti e decidere se proseguire a soli 10,99 euro al mese. Avvia la tua prova gratuita ora,

