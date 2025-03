Apple Music: ascolta tutto il catalogo gratis per 1 mese

Fino alla fine di marzo, Apple Music continua a offrire la possibilità di provare il servizio in modo totalmente gratuito per 30 giorni. Si tratta di un’occasione perfetta per esplorare il catalogo da oltre 100 milioni di brani in streaming, senza pubblicità, su qualsiasi dispositivo e anche offline.

Per attivare la prova free basta andare sul sito di Apple Music e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Apple Music offre un'esperienza sonora senza eguali

Apple Music si distingue per la qualità audio: grazie alla tecnologia Dolby Atmos, i brani si ascoltano con effetto surround, mentre l’audio lossless permette di percepire ogni dettaglio del suono, con una qualità fino a 24 bit/192 kHz.

Tra le funzioni esclusive c’è anche Apple Music Sing, che mostra in tempo reale il testo delle canzoni in riproduzione e consente di regolare la voce principale: una modalità perfetta per improvvisare un karaoke ovunque ci si trovi.

L’accesso al servizio è garantito su un ampio numero di dispositivi: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod, CarPlay, ma anche smartphone Android, PC Windows, console PlayStation e Xbox, Smart TV Samsung e LG, dispositivi Sonos, Alexa e Google Nest.

La prova gratuita è disponibile per chi non ha mai attivato un abbonamento in passato, oppure per chi sceglie il pacchetto Apple One, che unisce la piattaforma in questione ad altri servizi come iCloud, Apple Arcade, TV+ e Fitness+ in un’unica sottoscrizione. Inoltre, gli studenti che si iscrivono possono accedere anche a un mese gratuito di Apple TV+, rendendo l’offerta ancora più completa.

Infine, chi acquista un nuovo dispositivo dell'azienda può riscattare tre mesi gratuiti: l’offerta è valida per un periodo limitato e consente di iniziare ad ascoltare subito, senza vincoli. Per approfittarne basta andare sul sito di Apple Music.

