Apple Music: 1 mese gratis per i nuovi abbonamenti

Gli utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio di streaming musicale Apple Music ricevono 1 mese di prova gratuita. Lo stesso discorso vale per chi sottoscrive un abbonamento Apple One, il pacchetto che comprende Apple Music e altri quattro servizi Apple. Inoltre, se si è studenti, si può ascoltare 1 mese gratis di Apple Music e avere contemporaneamente l'accesso ad Apple TV+.

Oltre 100 milioni di canzoni, senza pubblicità, funzionalità esclusive come l'audio spaziale e la definizione lossless, più concerti live in esclusiva e interviste: è quanto offre Apple Music, una delle piattaforme musicali streaming di riferimento a livello internazionale.

Puoi aderire alla prova gratuita collegandoti a questa pagina del sito ufficiale Apple.

Le offerte in corso su Apple Music

In via eccezionale, i nuovi iscritti al servizio Apple Music ricevono 1 mese gratis, in seguito la sottoscrizione passa a 10,99 euro al mese, salvo disdetta da parte dell'utente che non è interessato al rinnovo. Un mese gratis anche per coloro che si iscrivono la prima volta ad Apple One, la sottoscrizione della casa di Cupertino che include fino ad altri quattro servizi Apple.

La promozione disponibile in questi giorni sul sito ufficiale di Apple coinvolge anche gli studenti: per loro 1 mese di Apple Music gratis, più l'accesso - sempre per un mese - ad Apple TV+, anche in questo caso gratuitamente.

Rimane infine la possibilità di ricevere 3 mesi di Apple Music a costo zero acquistando un dispositivo idoneo. A questo proposito, i requisiti sono chiari. Fanno parte della lista iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, AirPods Pro, Apple TV, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Flex), HomePod e HomePod mini.

Puoi riscattare la tua prova gratuita di Apple Music andando su questa pagina del sito Apple.

