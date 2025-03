Apple MacBook Pro 2024 a 200€ in meno: offerta bomba su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo pc portatile adatto sia per il lavoro che per l'intrattenimento quotidiano, non farti scappare la promozione speciale sull'Apple MacBook Pro 2024! Oggi è disponibile su Amazon a soli 2.299 euro con uno sconto conveniente dell'8%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Apple MacBook Pro 2024: tutte le specifiche tecniche

L'Apple MacBook Pro 2024 è un pc portatile di ultimissima generazione perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l'intrattenimento di tutta la famiglia.

Il suo fiore all'occhiello è sicuramente il chip M4 Pro che consente di effettuare anche le operazioni più complesse in modo impeccabile e superfluido, compreso il rendering di intricati contenuti in 3D. In più, grazie a macOS, qualsiasi applicazione girerà in maniera velocissima, che si tratti di Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e così via.

Questo modello, inoltre, è dotato di un enorme display Liquid Retina XDR da 14,2" che offre 1600 nit di luminosità di picco, fino a 1000 nit di luminosità costante e un contrasto impareggiabile. Tra l'altro è disponibile anche con nanotexture opzionale, per ridurre al minimo riflessi e bagliori anche sotto la luce diretta del sole.

La connettività del pc non è da meno grazie alle sue numerose porte: ha tre porte Thunderbolt 5, una porta di ricarica MagSafe 3, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per cuffie.

