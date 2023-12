Apple Mac Mini M2 a soli 129€ per 5 mesi su Amazon

Il mini PC Apple Mac mini M2 è tra i grandi protagonisti delle offerte Amazon di oggi. Lo troviamo infatti in vendita a 649,00€ invece di 729,00€, grazie allo sconto dell’11%, con il quale ottieni un risparmio di circa 80€ sul prezzo originale. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 129,80€ al mese. Per usufruire di questa opzione, basta scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all'offerta.

Apple Mac mini M2 è tra i migliori mini PC in vendita oggi sul mercato. Tra le caratteristiche che lo rendono un top di gamma troviamo il processore ultra-prestazionale, la grafica avanzata e le innumerevoli possibilità di collegamento.

Apple Mac mini con M2 in offerta a soli 649€ su Amazon

La nuova generazione M2 porta le prestazioni del Mac mini a un livello ancora superiore rispetto al passato. Qualunque sia l'operazione da compiere, il processore proprietario di Apple di seconda generazione riesce a gestirla in un battibaleno.

D'altronde basta dare un'occhiata alla scheda tecnica per renderci conto di cosa stiamo parlando: CPU 8-core, GPU 10-core, fino a 24 GB di memoria unificata e 100 GBps di banda di memoria.

Tutto questo consente inoltre di immergersi in giochi dalla grafica ultracomplessa, far crescere il proprio studio di produzione di contenuti e sviluppare senza difficoltà una nuova applicazione in Xcode.

Apple Mac mini M2 è in offerta a soli 649,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli abbonati Prime che non solo possono usufruire delle spese di spedizione gratuite ma possono anche riceverlo a casa già domani, venerdì 15 dicembre, completando l'ordine oggi.

