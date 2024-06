Apple: l'integrazione dell'AI sarà graduale, si protrarrà fino al 2025

Le funzionalità AI di Apple , inclusa una versione migliorata di Siri e l'integrazione con ChatGPT, saranno distribuite in modo scaglionato. La prima versione di iOS 18 offrirà strumenti come notifiche intelligenti, riepiloghi di messaggi e avvisi, strumenti di scrittura avanzati, generazione di immagini e la creazione di emoji personalizzati.

I miglioramenti significativi a Siri, come la ricerca contestuale e l'esecuzione di azioni complesse, sono previsti per il 2025. Siri sarà in grado di comprendere meglio il contesto delle richieste, migliorando notevolmente la sua utilità e precisione.

L'integrazione completa di ChatGPT potrebbe slittare al 2025, ma Apple sta esplorando partnership alternative con Google e Anthropic per offrire soluzioni AI avanzate. Il supporto per lingue diverse dall'inglese americano arriverà non prima del 2025. Questo permetterà a un pubblico globale di beneficiare delle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale di Apple.

Il nuovo VisionOS 2 offrirà una navigazione più intuitiva e gesti semplificati, migliorando l'esperienza utente. Gli utenti potranno riorganizzare le icone sulla schermata principale e usufruire di nuove funzionalità, come un ambiente virtuale di Bora Bora, la dettatura del testo tramite microfono e la conversione di immagini in foto spaziali. Apple, inoltre, sta collaborando con Canon e Blackmagic per facilitare la creazione di video 3D immersivi, portando l'esperienza di produzione video a un nuovo livello.

Dispositivi più sottili

Per rendere i suoi dispositivi ancora più sottili senza compromettere le prestazioni il nuovo iPad Pro sarà dotato di un chip M2 potente e una durata della batteria invariata, segnando un ritorno a un design più sottile. Apple sta sviluppando un iPhone 17 significativamente più sottile per il 2025. Anche il MacBook Pro e l'Apple Watch potrebbero beneficiare di un design più sottile in futuro, rendendo i dispositivi più leggeri e portatili.

Una delle innovazioni più interessanti è l'introduzione dei messaggi satellitari non di emergenza. Con iOS 18, gli utenti potranno inviare messaggi satellitari per la comunicazione generica, non solo per le emergenze. Il servizio di messaggistica satellitare sarà gratuito per i primi due anni, ma potrebbe diventare a pagamento successivamente. Inoltre, Apple sta esplorando la possibilità di implementare le chiamate satellitari, anche se non prima di un paio d'anni.

Apple sta sviluppando Swift Assist, un nuovo compagno di programmazione per Xcode basato sull'intelligenza artificiale. Questo strumento aiuterà gli sviluppatori a scrivere codice in modo più efficiente, migliorando la produttività.

Le funzionalità di casa migliorate includeranno il controllo degli aspirapolvere robot e il monitoraggio del consumo energetico domestico, offrendo una maggiore integrazione e controllo sugli elettrodomestici. Il trasferimento di file tra i dispositivi sarà facilitato da una nuova funzionalità di trascinamento e rilascio.

La modifica dei video 3D sarà possibile in Final Cut Pro, permettendo agli utenti di creare contenuti più immersivi e professionali, mentre la modalità Mac Virtual Display su VisionOS sarà ampliata per creare schermi virtuali panoramici, migliorando l'esperienza di utilizzo del Mac in ambienti virtuali. Gli utenti di Apple TV potranno visualizzare simultaneamente fino a cinque flussi sportivi in diretta su Vision Pro, offrendo un'esperienza di visione migliorata per gli appassionati di sport.

Apple sta adottando un approccio strategico al lancio delle nuove tecnologie, dando priorità alla stabilità e all'esperienza utente. L'azienda sta ponendo le basi per un futuro con dispositivi più sottili, intelligenza artificiale potente e comunicazioni satellitari avanzate. Sebbene non tutte le funzionalità siano pronte per il rilascio immediato, la tabella di marcia di Apple delinea un futuro innovativo e ricco di connessioni.