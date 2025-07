Apple: le offerte top al Prime Day 2025

Il Prime Day 2025 ha ufficialmente preso il via, e come consuetudine, Amazon ha allestito una miriade di promozioni speciali dedicate ai suoi membri Prime. Tra le sezioni più richieste e attenzionate dagli utenti spicca indubbiamente quella relativa agli articoli Apple. Che la tua intenzione sia quella di acquistare un iPhone più recente, un Apple Watch o magari un iPad per impegni professionali o accademici, questo è il momento ideale per rinnovare la tua tecnologia a costi ridotti.

Abbiamo individuato cinque proposte Apple molto allettanti. I prodotti selezionati si rivelano perfetti sia per gli entusiasti già immersi nell'universo Apple, sia per coloro che desiderano esplorarsi per la prima volta questo ambiente.

Amazon Prime Day 2025: la top 5 delle offerte Apple

Ecco, dunque, la top 5 delle offerte Apple di questo Prime Day 2025:

iPhone 16e: smartphone che si presenta con un display da 6,1" con tecnologia OLED. Sotto la scocca il chip A18 garantisce delle prestazioni di alto livello. Il design premium completa un pacchetto invidiabile. Lo sconto attivo è dell'11% e il prezzo finale è di 602€.

AirTag: una confezione da 4 AirTag per non dimenticare e perdere più nulla. AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad e puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri. Lo sconto è del 10% e il prezzo finale è di 89€.

iPad con chip A16: iPad da 11" con, sotto la scocca, il velocissimo chip A16, uno spettacolare display Liquid Retina, fotocamere evolute, veloci connessioni Wi-Fi e 5G e un connettore USB-C. Perfetto per lavorare e rimanere in contatto con chi vuoi. Sconto applicato dell'8% e costo finale di 655€.

Apple Magic Mouse: Magic Mouse è un mouse wireless e ricaricabile. Il design minimal e la superficie Multi-Touch permettono di eseguire gesti intuitivi come scorrere, sfogliare pagine web e navigare tra i documenti. Su Amazon è scontato del 15% e costa 85€.

Apple Watch SE (seconda generazione): con Apple Watch SE puoi scoprire dati utili sulla tua salute e ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Puoi gestire le tue notifiche e indossare un prodotto adatto a qualsiasi outfit. Lo sconto attivo è del 13% e il prezzo finale è di 270€.

Questa era la top delle offerte Apple di questo Amazon Prime Day 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.