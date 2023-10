Apple lancerà un Vision Pro 2 più piccolo e leggero

L’attesissimo Vision Pro, il visore AR di Apple annunciato lo scorso giugno durante la WWDC 2023, arriverà sugli scaffali nel corso del 2024. Tuttavia, l’azienda di Cupertino starebbe già sviluppando un visore di seconda generazione, più piccolo e leggero di quello attuale. A rivelare questa indiscrezione è stato Mark Gurman, analista di Bloomberg, sempre molto affidabile per quanto riguarda le notizie sul mondo Apple. L’altra novità di Vision Pro 2 (non si tratta comunque di un nome ufficiale) sarebbe l’integrazione di lenti graduate, per poter offrire agli utenti la migliore esperienza con il visore. Nella sua newsletter intitolata “Power On”, Gurman ha infatti spiegato che il Vision Products Group di Apple starebbe valutando diverse opzioni per i visori di prossima generazione, come ad esempio modelli di fascia bassa e più potenti.

Vision Pro 2: cosa cambierà rispetto al precedente modello

Lo sviluppo del Vision Pro 2 sarebbe ancora in fase iniziale, ma è molto probabile che gli sforzi si concentreranno sulla produzione di un visore più piccolo e leggero, per far fronte alle critiche riguardanti le dimensioni del modello attuale. Inoltre, altro punto critico del visore riguarda gli utenti portatori di occhiali. Quest’ultimi, per utilizzare il Vision Pro, avranno bisogno di acquistare separatamente delle lenti graduate Zeiss da agganciare al display tramite magneti. Apple avrebbe preso questa decisione per ridurre lo spessore del visore. Tuttavia, ciò non sarebbe stata una buona idea, poiché la necessità di immagazzinare migliaia di combinazioni di lenti si sta rivelando difficile. I nuovi Vision Pro 2 potrebbero quindi avere lenti graduate preinstallate di fabbrica (personalizzate). Secondo Gurman, però, ciò solleverebbe altri problemi, come ad esempio l’impossibilità di condividere il visore con altri oppure la difficoltà di rivendita se la vista dell’utente dovesse peggiorare.

Apple ha comunque ancora un po’ di tempo per lavorare allo sviluppo del prossimo visore e trovare una soluzione a questi e altri problemi. Come accennato, Vision Pro verrà rilasciato all’inizio del 2024 negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo altri report, il lancio ufficiale del Vision Pro 2 avverrà non prima del 2025 (o al massimo nel 2027). L’azienda di Cupertino apporterà altre modifiche al suo visore AR? Lo scopriremo nei prossimi mesi.