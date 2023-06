Vision Pro: Apple annuncia un developer kit per creare le App

Vision Pro, l'atteso visore AR e VR di Apple è finalmente una realtà. Un realtà costosa visto che al momento del lancio atteso per l'inizio del 2024 si dovranno spendere 3.499 dollari per acquistare il dispositivo. Tim Cook è soci assicurano però che il contributo tecnologico necessario per la sua realizzazione, parliamo di circa 5 mila brevetti, giustifica pienamente il prezzo.

Uno store dedicato a visionOS

L'headset della Casa di Cupertino, prima grande novità della compagnia dai tempi dell'Apple Watch, si presenta di default con una dotazione software interessante anche per quanto riguarda l'offerta di terze parti. Non manca ad esempio la possibilità di utilizzare le applicazioni di Office, è possibile accedere allo streaming di Disney+ e nel corso del WWDC 2023 è stato anticipato un catalogo per il gaming composto da oltre 100 titoli.

Chiaramente però il successo del dispositivo sarà legato anche all'ecosistema che si riuscirà a creare. Del resto l'App Store è stato ed è uno dei maggiori punti di forza dell'iPhone. Per questo scopo Apple proporrà un marketplace dedicato agli sviluppatori che realizzeranno applicazioni per visionOS. Il sistema operativo che gestisce il visore.

Gli Apple Vision Pro developer kit

Entro luglio 2023 dovrebbero essere quindi forniti degli appositi Apple Vision Pro developer kit. Questi ultimi verranno messi a disposizione dei coder per aiutarli nella creazione, il building e i test di esperienze immersive. Le soluzioni AR e VR non sono semplici da simulare, anche perché le specifiche tecniche del device sono molto avanzate. Quindi gli sviluppatori interessati dovranno possedere un Vision Pro per poter lavorare sulle proprie App.

Avranno però la possibilità di accedere a strumenti per il betatesting, di sfruttare i Vision Pro developer lab per l'esecuzione in anteprima e l'ottimizzazione del software nonché di richiedere supporto tecnico. Per quanto riguarda invece le applicazioni preesistenti, la Mela Morsicata offrirà la Apple Vision Pro compatibility evaluation con cui testare il funzionamento di App per visionOS, iPadOS, e iOS sul dispositivo.

L'intenzione di Tim Cook e soci dovrebbe essere quindi quella di offrire dei developer kit sul modello di quelli rilasciati nel 2020 per Apple Silicon. Questi ultimi vengono venduti in bundle con una Mac mini al prezzo di 500 dollari ma devono essere restituiti una volta concluso il programma di test.