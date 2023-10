Apple potrebbe lanciare un motore di ricerca tutto suo

La dipendenza di Apple da Google per quanto riguarda la ricerca su internet potrebbe presto finire. L’azienda di Cupertino avrebbe infatti in mente di lanciare un nuovo motore di ricerca proprietario, da integrare sui propri dispositivi come Mac, iPad e iPhone. Com’è noto, Google è il motore di ricerca predefinito di iPhone (ormai da più di un decennio). Come parte dell’accordo, Big G pagherebbe a Cupertino dagli 8 ai 12 miliardi di dollari ogni anno. Tuttavia, le accuse mosse dal governo statunitense a Google, che riguardano il monopolio della ricerca online e della vendita di annunci online potrebbe presto cambiare le cose. Secondo un recente report pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, un motore di ricerca proprietario potrebbe anche essere più vantaggioso per l'azienda.

Motore di ricerca Apple: in arrivo un degno rivale di Google

Per Gurman, una mossa del genere sarebbe un “azzardo” per Apple. Tuttavia, in caso di successo, ciò potrebbe generare un flusso di entrate pari a quello di Apple Watch, presupponendo sempre che Cupertino riesca a vendere spazi di ricerca e annunci allo stesso prezzo di Google. Si tratta di una possibilità remota ma, in ogni caso, un motore di ricerca interno potrebbe comunque essere abbastanza remunerativo, più dell’attuale accordo con Google. Inoltre, Apple ha già mostrato agli utenti come potrebbe essere la ricerca sui propri dispositivi, integrando questo servizio ad esempio in Mappe, Notizie, App Store e Apple TV.

Le indiscrezioni sul nuovo motore di ricerca Apple nascono proprio dalla già citata causa che vede Google contro il governo degli Stati Uniti. Apple è stata ascoltata come testimone, proprio in relazione al suo accordo con Big G per rendere il motore di ricerca Google predefinito su iPhone. Durante la sua deposizione, John Giannandrea, vicepresidente senior di machine learning e intelligenza artificiale di Apple, avrebbe dichiarato che iOS 17 dispone di una modalità che permette di modificare il motore di ricerca predefinito su iPhone quando si utilizza Safari in modalità di navigazione privata. Ciò è sufficiente a confermare lo sviluppo di un nuovo motore di ricerca proprietario? È difficile dirlo. Per avere la certezza bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte di Apple.