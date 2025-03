Apple iPhone 16 Pro Max: più di 200€ di sconto con l'offerta schock di Amazon

È l'ultimo arrivato in casa Apple, ed oggi su Amazon lo trovi in super offerta! Parliamo dell'Apple iPhone 16 Pro Max, al momento disponibile a soli 1.279 euro con un mega sconto del 14%.

In questo modo potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così scontato gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Apple iPhone 16 Pro Max: massima efficienza e versatilità

L'Apple iPhone 16 Pro Max è dotato del potentissimo chip A18 Pro che offre prestazioni incredibili in qualsiasi settore così da ottimizzare tutte le tue operazioni, che si tratti di lavoro o di intrattenimento quotidiano.

Questo modello è dotato di un display Super Retina XDR più ampio da 6,9 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, regalando immagini immersive dai colori brillanti e i dettagli minuziosi.

Un'altra caratteristica di spicco è la nuova fotocamera Fusion con l’ultra grandangolo da 48MP migliorato grazie alla quale è possibile catturare dettagli mai visti nelle foto macro e nelle vedute panoramiche. Allo stesso tempo, grazie alla modalità Dolby Vision 4K a 120 fps, i tuoi video saranno più realistici che mai anche se realizzati nelle ore notturne.

Non è da meno l’efficienza energetica eccezionale di questo smartphone che ti accompagna per più di una giornata e riesce ad offrire fino a 33 ore di riproduzione video. In più potrai scegliere se ricaricare via USB-C o agganciare un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless.

Oggi l'Apple iPhone 16 Pro Max è disponibile su Amazon a soli 1.279 euro con un mega sconto del 14%. In questo modo potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, ad un prezzo così scontato gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.