Per te che hai bisogno di un tablet dalle ottime prestazioni abbiamo scovato non solo un prodotto super ma anche un'offerta davvero interessante. Oggi su eBay puoi acquistare il fantastico Apple iPad 2021 e pagarlo 40 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

In questo modo è tuo ad un super prezzo! Ma devi essere veloce e metterlo ora nel tuo carrello eBay perché ne sono stati venduti già 888 pezzi e ne rimangono pochissimi!

Apple iPad 2021 64GB è decisamente il tablet di cui hai bisogno!

Vediamo ora la scheda tecnica del prodotto e quindi tutte le caratteristiche eccezionali che sono il segno distintivo dei dispositivi firmati Apple.

Disponi di uno splendido display Retina da 10,2 pollici con True Tone .

Chip A13 Bionic con Neural Engine.

Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica.

Fino a 256GB di archiviazione.

Altoparlanti stereo.

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari LTE di classe Gigabit.

Fino a 10 ore di autonomia .

Connettore Lightning per la ricarica e gli accessori.

Compatibile con Apple Pencil (1ª generazione) e Smart Keyboard.

Approfitta delle possibilità di avere tra le tue mani un fantastico dispositivo Apple ad un prezzo scontato. Acquistalo ora su eBay!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.