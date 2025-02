Apple investe 500 miliardi negli Stati Uniti per AI e innovazione

Apple ha recentemente annunciato un imponente investimento di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, focalizzandosi su iniziative legate all'intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori e allo sviluppo di competenze per studenti e lavoratori. Questo investimento segna un importante passo per il colosso di Cupertino, che punta a rafforzare la sua presenza sul suolo americano, generando migliaia di nuovi posti di lavoro e promuovendo l'innovazione tecnologica.

Tra le iniziative più rilevanti, Apple avvierà la produzione di server a Houston, Texas, con l'intento di alimentare Apple Intelligence e costruire la base di Private Cloud Compute. Entro il 2026, è prevista l'apertura di un impianto di produzione di server di 250.000 metri quadrati. Inoltre, Apple intende espandere la capacità dei suoi data center in vari stati, tra cui North Carolina, Iowa, Oregon, Arizona e Nevada.

Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato che l'azienda crede fermamente nel futuro dell'innovazione americana, sottolineando come questo investimento contribuirà alla crescita del paese e al rafforzamento degli investimenti a lungo termine negli Stati Uniti. Inoltre, Apple raddoppierà il suo US Advanced Manufacturing Fund, portandolo da 5 a 10 miliardi di dollari, un fondo creato nel 2017 per supportare la produzione di alta qualità e per incentivare posti di lavoro qualificati nel settore della manifattura avanzata. Un'ulteriore parte dell'investimento riguarderà la produzione di semiconduttori avanzati presso l'impianto Fab 21 di TSMC in Arizona, dove Apple è cliente principale.

Una parte dell'investimento è destinata anche ad Apple TV+

Apple sostiene di essere responsabile di 2,9 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, comprendendo sia i dipendenti diretti che quelli nell'ecosistema delle app iOS. L'azienda prevede anche di assumere altre 20.000 persone nei prossimi quattro anni, con particolare attenzione alla ricerca e sviluppo, all'ingegneria dei semiconduttori, allo sviluppo software e all'intelligenza artificiale.

Dal punto di vista della ricerca e sviluppo, Apple ha già raddoppiato la sua spesa negli ultimi cinque anni. Un esempio di questa espansione è il modem Apple C1, il primo progettato internamente dall'azienda, che equipaggia l’iPhone 16e. Questo modem è stato progettato per essere energeticamente efficiente, migliorando la durata della batteria.

Infine, una parte significativa di questo massiccio investimento andrà a finanziare le produzioni di Apple TV+, con nuovi progetti previsti in ben 20 stati, continuando a consolidare la presenza di Apple nel settore dell'intrattenimento.