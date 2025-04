Apple Intelligence ora parla italiano: rivoluzione nell'AI di Apple

Con il rilascio degli aggiornamenti iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, Apple ha introdotto un importante passo avanti per il suo sistema di intelligenza artificiale. Le funzioni di Apple Intelligence, infatti, sono ora disponibili anche in italiano, segnando una tappa fondamentale per l'espansione del sistema, che si arricchisce con il supporto di otto nuove lingue.

Tra queste, oltre all'italiano, troviamo il francese, il tedesco, il portoghese (per il Brasile), lo spagnolo, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato. Inoltre, è stata aggiunta una variante di inglese per Singapore e India, ampliando ulteriormente l'accessibilità per gli utenti internazionali.

Questa espansione linguistica permette per la prima volta agli utenti dell'Unione Europea di accedere alle potenzialità di Apple Intelligence, migliorando notevolmente l'esperienza d'uso dei dispositivi Apple. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti italiani possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale di Apple per una vasta gamma di attività, come la generazione di testi, la sintesi di informazioni e l'assistenza nelle attività quotidiane. Questo rende i dispositivi ancora più utili e performanti, con un’attenzione particolare alla personalizzazione delle risposte, che rispecchiano le esigenze specifiche di ciascun utente.

Forte attenzione anche alla privacy

L'integrazione dell'intelligenza artificiale direttamente nei dispositivi Apple non solo migliora l'esperienza dell'utente, ma rappresenta anche un passo significativo verso la creazione di dispositivi più intelligenti.

Apple continua a puntare sull’innovazione, cercando di offrire soluzioni sempre più personalizzate e efficaci per semplificare la vita quotidiana dei suoi utenti. Inoltre, l’attenzione alla privacy rimane un aspetto cruciale per la società, che progetta tutte le sue tecnologie AI tenendo ben in mente la protezione dei dati personali.

Con questa mossa, Apple si prepara a competere ancora più intensamente nel settore dell'intelligenza artificiale, cercando di consolidare la sua posizione di leader, mettendo sul piatto un ecosistema di dispositivi intelligenti e sempre più avanzati. Questo aggiornamento non solo migliora l'accessibilità della piattaforma, ma segna anche un’importante conquista nel rendere la tecnologia AI di Apple disponibile per un pubblico ancora più ampio e diversificato.