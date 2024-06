Apple Intelligence arriverà su iPhone, iPad e Mac in autunno

Non è stato esattamente uno shock, ma nelle scorse ore Apple ha finalmente annunciato la sua entrata ufficiale nel mondo dell'intelligenza artificiale. Nel corso del keynote del WWDC 2024, la società ha infatti rivelato Apple Intelligence, che arriverà come parte di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia entro la fine dell’autunno. In un comunicato stampa, Apple ha affermato che alcune delle funzionalità di Apple Intelligence includeranno modalità con cui gli utenti potranno utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere o riscrivere e-mail. Inoltre, sarà possibile riassumere documenti e correggere testi nelle app Mail, Notes e Pages insieme ad app di terze parti.

Apple Intelligence: le altre funzionalità AI annunciate

Apple Intelligence integrerà anche il proprio AI art maker, Image Playground. Come riportato nel comunicato: “con Image Playground, gli utenti possono creare immagini divertenti in pochi secondi, scegliendo tra tre stili: Animation, Illustration o Sketch. Image Playground è facile da usare ed è integrato direttamente nelle app, inclusi Messaggi. È disponibile anche in un'app dedicata. Tutte le immagini vengono create sul dispositivo, offrendo agli utenti la libertà di sperimentare quante immagini desiderano”. Inoltre, Apple ha confermato i rumor su una nuova funzionalità per consentire alle persone di creare i propri emoji con l'intelligenza artificiale, chiamata Genmoji. Secondo l’azienda: “digitando una descrizione, viene visualizzato il loro Genmoji, insieme ad opzioni aggiuntive. Gli utenti possono persino creare Genmoji di amici e familiari in base alle loro foto. Proprio come le emoji, Genmoji può essere aggiunto in linea ai messaggi o condiviso come adesivo o reazione in un Tapback”.

Apple includerà anche una funzionalità nella sua app Foto chiamata Clean Up. Proprio come la Gomma magica di Google, Clean Up può trovare elementi di distrazione in una foto ed eliminarli. Apple utilizza anche l'intelligenza artificiale per migliorare le interazioni con il suo assistente digitale Siri per renderle più naturali con i comandi vocali. OpenAI e Apple stanno infatti collaborando per integrare GPT-4o in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Infine, la società ha confermato che Apple Intelligence sarà supportata da iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max o versioni successive, insieme a iPad e Mac con chip M1 e versioni successive.