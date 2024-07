Apple Intelligence arriva nella beta per sviluppatori di iOS 18.1

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia che la piattaforma AI Apple Intelligence non sarebbe stata rilasciata di default con i nuovi iOS 18 e iPadOS 18 a fine settembre. L’azienda di Cupertino ha ora confermato ciò con un report che introduce le funzionalità di Apple Intelligence nella nuova versione beta per sviluppatori di iOS 18.1. Naturalmente, non tutte le funzionalità di Apple Intelligence annunciate durante il keynote della WWDC sono ancora disponibili. Invece, in questa nuova beta per sviluppatori saranno incluse solo funzionalità selezionate. Queste includono gli strumenti di scrittura, “Ricordi” nella nuova app Foto riprogettata e un Siri migliorato. Altre funzionalità, tra cui l'integrazione di ChatGPT, Genmoji e altre, saranno disponibili nelle future versioni di iOS.

Apple Intelligence: i dettagli delle nuove funzionalità

Con i nuovi strumenti di scrittura di sistema basati su Apple Intelligence, gli utenti possono riscrivere, correggere e riassumere i testi in qualsiasi app. Tra queste vi sono Mail, Notes, Pages e persino app di terze parti. Utilizzando la nuova funzionalità Ricordi nell'app Foto riprogettata, gli utenti possono creare storie utilizzando una semplice descrizione di testo. In base al testo, Apple Intelligence selezionerà le foto e i video migliori, creerà una trama con capitoli basati sui temi rilevati dalle foto selezionate e li organizzerà in un filmato. Gli utenti possono anche scegliere brani in base ai suggerimenti di Apple Music. Siri migliorato ha un nuovo aspetto, la capacità di comprendere i comandi quando chi parla inciampa nelle parole e altro ancora.

Gli utenti che hanno già installato la beta di iOS 18.1, potranno provare le nuove funzionalità della piattaforma AI. Basterà recarsi su Impostazioni e iscriversi alla lista d'attesa. L’azienda invierà un avviso quando Apple Intelligence potrà essere installato sul dispositivo. Apple Intelligence sarà disponibile gratuitamente e dovrebbe essere disponibile per gli utenti in versione beta questo autunno in inglese USA. Alcune funzionalità AI arriveranno nel corso del prossimo anno. La piattaforma AI sarà disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac con M1 e versioni successive. Siri e la lingua del dispositivo devono essere impostati su inglese americano.