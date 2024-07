Apple Intelligence non sarà disponibile per il lancio di iOS

Apple ha annunciato ufficialmente la sua piattaforma di intelligenza artificiale generativa, Apple Intelligence, durante la World Wide Developer Conference 2024 a giugno. All'epoca, l'azienda aveva dichiarato che avrebbe preso parte al lancio di iOS 18 e iPadOS 18, previsto in autunno. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, che cita fonti anonime, Apple Intelligence non verrà lanciata con i nuovi OS durante l’evento fine settembre. Ciò significa che le persone che acquisteranno i prossimi modelli di iPhone 16 non avranno accesso ad Apple Intelligence fin da subito. Al contrario, il report afferma che la piattaforma AI farà parte del primo importante aggiornamento per iOS 18 e iPadOS 18. Sempre secondo Bloomberg, tale aggiornamento dovrebbe essere reso disponibile per i possessori di iPhone e iPad supportati a ottobre.

Apple Intelligence: lancio ritardato per correggere nuovi bug

Il ritardo nel rilascio della piattaforma AI è dovuto al fatto che Apple vuole eliminare altri bug prima del lancio al pubblico. Inoltre, gli sviluppatori dovrebbero avere accesso al primo iOS 18.1 nel corso della prossima settimana. Anche se Apple Intelligence verrà rilasciato a ottobre con iOS 18.1, secondo le indiscrezioni, la piattaforma non sarà completa e piena funzionalità. Apple dovrebbe lanciare nuove funzionalità di Apple Intelligence tra la fine del 2024 e nel 2025. Ciò include un importante aggiornamento pianificato dell'assistente vocale digitale Siri. In precedenza, Bloomberg ha riferito che gli aggiornamenti di Apple Intelligence per Siri saranno resi disponibili per gli sviluppatori a gennaio 2025. Il lancio pubblico dovrebbe invece avvenire nella primavera del 2025.

Apple Intelligence utilizzerà ChatGPT di OpenAI come modello di AI generativa iniziale. Secondo alcune indiscrezioni, l'azienda è in trattative per utilizzare anche il modello Gemini di Google, insieme ai modelli di AI open source Llama di Meta. Tuttavia, non è anche ancora chiaro se e quando ciò verrà ufficializzato.