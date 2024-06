Apple ID diventa "Account Apple": nuovo nome nuova esperienza

Apple ha annunciato che il suo servizio di autenticazione, precedentemente noto come "Apple ID", sarà rinominato "Account Apple" a partire dall'autunno del 2024. Questo cambiamento avverrà in concomitanza con il rilascio dei nuovi sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11. L'Apple ID è un account fondamentale per accedere a tutti i servizi Apple, come l'App Store, Apple Music, iCloud, iMessage e FaceTime.

Attraverso l'ID Apple, gli utenti possono gestire le proprie informazioni personali, acquistare musica, scaricare app, registrare prodotti Apple e accedere all'assistenza AppleCare. Con il nuovo nome, "Account Apple", Apple intende offrire un'esperienza di accesso più coerente tra i vari servizi e dispositivi, semplificando l'utilizzo per gli utenti grazie a un nome unico e facilmente riconoscibile per l'autenticazione.

È importante sottolineare che questo cambiamento non richiederà agli utenti di compiere alcuna azione. Le credenziali esistenti, ossia nome utente e password, continueranno a funzionare come sempre e non sarà necessario creare un nuovo account.

Una modifica per migliorare un interno ecosistema

La modifica riguarderà esclusivamente il nome del servizio, passando da "Apple ID" a "Account Apple". Questo passaggio mira a uniformare e migliorare l'esperienza d'uso attraverso l'intero ecosistema Apple.

Oltre al cambio di nome, iOS 18 e iPadOS 18 introdurranno diverse nuove funzionalità. Tra queste, spicca la possibilità di personalizzare l'assistente vocale Siri, offrendo agli utenti un'esperienza più personalizzata e interattiva. Un'altra novità sarà un nuovo sistema di notifiche, progettato per migliorare la gestione delle informazioni in arrivo e per fornire agli utenti una maggiore flessibilità e controllo sulle notifiche ricevute.

Queste nuove versioni dei sistemi operativi Apple dovrebbero essere rilasciate nell'autunno del 2024, ma attualmente è disponibile una versione beta per sviluppatori che permette di testare le nuove funzioni, incluso il cambio di nome dell'Apple ID. Questa beta offre un'anteprima delle innovazioni che Apple intende introdurre, consentendo ai sviluppatori di prepararsi e di adattare le proprie applicazioni alle nuove funzionalità e alla nuova nomenclatura.