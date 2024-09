Apple EarPods (USB Type-C): a meno di 20€ non puoi lasciarteli sfuggire

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari di qualità ad un prezzo accessibile, gli EarPods di Apple sono la scelta ideale per le tue esigenze. Non di meno, il modello in questione vanta la porta USB Type-C. Sono disponibili su Amazon al prezzo incredibilmente competitivo di 19,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite e offrono una serie di vantaggi che li rendono un acquisto intelligente. Costano pochissimo ma offrono tanto; non di meno hanno tante funzionalità premium e i comodi comandi sul cavo.

Apple EarPods: acquistali adesso su Amazon

Iniziamo la disamina parlando della qualità: di fatto, gli Apple EarPods, da sempre, offrono un suono pulito e chiaro, con bassi decisi e frequenze medie e alte ben definite. Nello specifico, il modello che ti suggeriamo di prendere è quello con porta USB Type-C visto che sono aumentati a dismisura i prodotti aventi questa tecnologia: pensiamo agli iPad o ai MacBook o anche agli iPhone di ultima generazione. Non di meno si collegano alla perfezione anche con prodotti Android o Windows.

Il design degli EarPods è stato accuratamente studiato per adattarsi alla forma dell'orecchio umano. A differenza dei tradizionali auricolari circolari, sono più leggeri e possono essere indossati per lunghi periodi senza causare fastidi, risultando ideali per chi li usa per diverse ore al giorno. Infine, sappi che sono pronti all'uso appena collegati, senza bisogno di configurazioni o accoppiamenti complicati. Sono dotati di un telecomando integrato sul cavo che permette di regolare il volume, controllare la riproduzione della musica e rispondere alle chiamate con semplicità. A soli 19,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, sono imperdibili: acquistali adesso. C'è la consegna celere e immediata anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.