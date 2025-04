Apple è al lavoro su un nuovo Vision Pro che si integrerà con i Mac

Il Vision Pro di Apple ha fatto il suo debutto con un prezzo di partenza di 3.500 dollari, un peso non trascurabile e prestazioni impressionanti, ma non sufficienti a conquistare il mercato di massa. Questi numeri evidenziano le sfide che il visore di realtà mista di Cupertino sta affrontando, nonostante rappresenti una priorità strategica per l’azienda. Le vendite iniziali, inferiori alle aspettative, non hanno scoraggiato Apple, che rimane determinata a dominare il settore.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda sta lavorando su due nuove versioni del dispositivo. La prima mira a superare i due principali ostacoli all’adozione del prodotto: il peso e il prezzo. Questa variante punta a rendere la tecnologia più accessibile a un pubblico più ampio, abbassando i costi e migliorando la portabilità. La seconda versione sarà orientata al segmento professionale, con funzionalità avanzate progettate per integrarsi con i Mac e supportare applicazioni aziendali specifiche.

Questi sviluppi si inseriscono nella visione a lungo termine del CEO Tim Cook, che considera gli occhiali AR leggeri e indossabili per l’intera giornata il futuro dell’informatica personale. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo ambizioso richiederà significativi progressi tecnologici, soprattutto nella miniaturizzazione dei componenti e nell’autonomia energetica.

Una sfida complessa

Nonostante le difficoltà iniziali, la strategia di Apple punta a diversificare l’offerta, con modelli destinati sia al mercato consumer che a quello business. Questo approccio potrebbe ampliare significativamente il potenziale di mercato, consentendo all’azienda di competere con rivali come Meta e altri nuovi entranti nel settore.

Le sfide, tuttavia, non si limitano agli aspetti tecnologici. Apple deve affrontare un contesto commerciale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e l’eventualità di nuove tariffe che potrebbero ostacolare i piani di riduzione dei costi. Inoltre, l’azienda dovrà convincere i consumatori del valore della sua proposta rispetto alle alternative già presenti sul mercato. Quale sarà l'impatto sul mercato di questi nuovi prodotti? Ci toccherà attendere ancora ma la pista che porterà ad un Vision Pro e a dei nuovi Occhiali AR è molto viva.