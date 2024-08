Apple: bloccata in cina la vendita del caricabatterie MagSafe

Apple si trova ad affrontare una nuova sfida nel mercato cinese: il divieto di vendita del suo caricabatterie wireless MagSafe. La decisione arriva in seguito all’introduzione di nuove normative sulle radiofrequenze, stabilite dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione della Cina.

Queste regole impongono limitazioni sull'uso di determinate bande di frequenza per i dispositivi di ricarica wireless e fissano un limite massimo di potenza a 80W. Il caricatore MagSafe di Apple, che opera a una frequenza di 360kHz, non rispetta queste nuove regolamentazioni, poiché funziona al di fuori delle bande permesse. Di conseguenza, Apple dovrà sospendere la vendita di questo accessorio in Cina a partire dal 1° settembre.

Questo divieto rappresenta una battuta d’arresto significativa per Apple, considerato che la Cina è uno dei suoi mercati chiave a livello globale. Tuttavia, l'azienda di Cupertino ha diverse possibilità di reazione. Una delle opzioni più immediate potrebbe essere interrompere la commercializzazione del MagSafe nel Paese, ma una strada più vantaggiosa potrebbe consistere nello sviluppo di una versione aggiornata del caricabatterie, in linea con le nuove normative cinesi.

Le alternative offerte delle stesse aziende cinesi

D’altronde, Apple produce già molti dei suoi accessori in Cina, quindi adattare il MagSafe alle nuove regole potrebbe essere una soluzione fattibile. Inoltre, non è probabile che i consumatori cinesi smettano di acquistare iPhone solo a causa della mancanza di compatibilità con il caricatore MagSafe. Infatti, il mercato cinese offre una vasta gamma di alternative nel campo della ricarica wireless.

Aziende locali come Xiaomi, Oppo e Huawei hanno già introdotto tecnologie avanzate di ricarica, con potenze che raggiungono i 50W. Alcune aziende, come Realme, stanno esplorando soluzioni ancora più veloci, come la SuperSonic Charge da 320W, consolidando ulteriormente la loro posizione in questo settore.

Il blocco del MagSafe in Cina rappresenta un ostacolo per Apple, ma non insormontabile. La forte concorrenza presente sul mercato cinese potrebbe persino incentivare Apple a sviluppare nuove tecnologie di ricarica wireless per mantenersi competitiva e rispondere alle esigenze dei consumatori.