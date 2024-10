Apple Arcade gratis per 3 mesi se acquisti uno di questi dispositivi

Apple offre tre mesi gratis di Apple Arcade acquistando un nuovo dispositivo Apple. I device compatibili con l'offerta sono iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Inoltre, una volta attivata la prova gratuita, possono accedervi fino a sei membri della stessa famiglia.

Apple Arcade è la piattaforma streaming di videogiochi dell'azienda di Cupertino. Offre l'accesso illimitato a più di 200 titoli, con il catalogo sempre in aggiornamento. L'aggettivo illimitato si riferisce al fatto che il servizio sia privo di pubblicità e interruzioni, e che per completare i giochi non sono richiesti acquisti in-app.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per provare Apple Arcade gratis per tre mesi occorre acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. L'attivazione dell'offerta deve avvenire entro 90 giorni dalla configurazione iniziale del dispositivo.

Per quanto riguarda la procedura di riscatto dell'offerta, ecco i passaggi da completare:

Accedi con il tuo ID Apple al nuovo dispositivo. Apri Apple Arcade, dopo pochi istanti comparirà l'offerta. Tocca "Riscatta 3 mesi gratis" per avviare la prova gratuita.

Se il banner dell'offerta non dovesse comparire, verifica che il dispositivo Apple sia aggiornato all'ultima versione del sistema operativo iOS, iPadOS, tvOS o macOS (a seconda del device in uso).

I titoli di Apple Arcade sono disponibili sui seguenti dispositivi Apple: da iPhone a Mac, da iPad ad Apple TV.

Al termine della prova gratuita, l'abbonamento al servizio streaming si rinnova a 6,99 euro al mese. Volendo, è possibile disdire il rinnovo prima che i 3 mesi gratuiti finiscano, senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda invece le ultime novità, nelle scorse settimane hanno fatto il loro debutto in piattaforma tre nuovi titoli: NFL Retro Bowl '25 (primo gioco Apple Arcade con licenza ufficiale della NFL), Monster Train e Puzzle Sculpt (spatial game per Apple Vision Pro).

Puoi riscattare la tua prova gratuita per Apple Arcade tramite questa pagina del sito ufficiale Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.