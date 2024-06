Apple Arcade gratis per 3 mesi grazie a questa nuova promo

È il momento giusto per ottenere 3 mesi gratis di Arcade. La piattaforma dedicata ai videogiochi di Apple, infatti, ha lanciato una nuova promozione che consente l'accesso gratuito per 3 mesi, senza vincoli di rinnovo, a tutti gli utenti che acquistando un dispositivo Apple compatibile.

Basta acquistare (o aver acquistato di recente) un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac o una nuova Apple TV per poter ottenere la promozione. Chi non può sfruttare l'offerta, invece, può richiedere la prova gratuita di 30 giorni.

Con la prova gratuita è possibile accedere a tutto il catalogo di giochi riservato agli abbonati. Apple Arcade mette a disposizione oltre 200 giochi, senza pubblicità e acquisti in-game, da scaricare sui dispositivi della casa di Cupertino.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto e accedere al sito di Apple Arcade.

Come avere 3 mesi di Apple Arcade: la procedura

Il meccanismo della promozione è semplice. Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è sufficiente:

acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV (è necessario aver aggiornato il dispositivo all'ultima versione del sistema operativo); il dispositivo deve essere nuovo e deve venduto da un rivenditore italiano autorizzato

(è necessario aver aggiornato il dispositivo all'ultima versione del sistema operativo); il dispositivo deve essere nuovo e deve venduto da un rivenditore italiano autorizzato accedere, dal nuovo dispositivo, all' App Store e andare nella sezione Arcade , nella parte bassa dello schermo

e andare nella , nella parte bassa dello schermo riscattare i 3 mesi gratis di abbonamento ad Apple Arcade premendo sul banner

Al termine del periodo di prova gratuita, il servizio si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza. In alternativa, c'è la possibilità di ottenere un mese di prova gratuita, per tutti gli utenti che non hanno mai usufruito del servizio.

Con Apple Arcade è possibile accedere a un catalogo di oltre 200 giochi e con tante novità aggiunte ogni mese. Tutti i titoli sono senza pubblicità e acquisti in-game. Per sfruttare la promozione asta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.