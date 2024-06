Apple Arcade gratis per 3 mesi con uno di questi dispositivi

Apple Arcade è la piattaforma streaming di videogiochi progettata dalla casa di Cupertino. Vanta un catalogo di oltre duecento giochi, e permette ai suoi iscritti di giocare in maniera illimitata senza pubblicità o acquisti in-app.

Il costo dell'abbonamento è pari a 6,99 euro al mese. Volendo, però, si può ottenere un periodo di prova fino a 3 mesi con l'acquisto di uno dei seguenti dispositivi: iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. In alternativa, è possibile riscattare 1 mese gratis iscrivendosi per la prima volta al servizio o sottoscrivendo l'abbonamento Apple One.

Come riscattare 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per riscattare 3 mesi gratis di Apple Arcade occorre accendere il proprio nuovo dispositivo, effettuare l'accesso all'ID Apple, aprire l'app Apple Arcade e fare tap sulla voce Riscatta 3 mesi gratis.

Il banner dell'offerta dovrebbe comparire pochi istanti dopo l'apertura dell'applicazione. In caso contrario, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all'ultima versione del sistema operativo iOS, iPadOS, macOS o tvOS (a seconda del device a disposizione).

Tutti i giochi del servizio streaming di Apple sono scelti per offrire un'ampia varietà di titoli, in modo da accontentare i giocatori di tutte le età. Ad esempio, sono presenti giochi di simulazione, avventura, carte, sport, strategia, rompicapo, da tavolo, e tanto altro ancora.

Il catalogo si suddivide in due categorie di giochi: i Capolavori dell'App Store e i Classici senza tempo, a cui si aggiungono gli esclusivi Arcade Original. Quest'ultimi sono disponibili su iPhone, Mac, iPad e Apple TV, i Capolavori dell'App Store e i Classici senza tempo sono invece disponibili su iPhone e iPad.

Puoi riscattare la tua offerta su questa pagina di Apple Arcade.

