Apple Arcade: ecco come accedere gratis a tutto il catalogo di giochi

Apple Arcade è uno dei principali servizi di Apple. Attivando l'abbonamento, gli utenti hanno la possibilità di accedere a un catalogo di giochi (oltre 200 al momento ma con tante novità in arrivo ogni mese) da scaricare sui propri dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac e Apple TV) e da giocare senza pubblicità e acquisti in-game.

Per accedere a tutto il catalogo di giochi inclusi in Apple Arcade è sufficiente attivare l'abbonamento da 6,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti, però, c'è la possibilità di sfruttare un abbonamento gratuito. Apple, infatti, propone un mese di prova gratuita, senza alcun vincolo.

Chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple, invece, può ottenere 3 mesi gratis. Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta accedere alla sezione Arcade dell'AppStore. Le promozioni sono sempre senza alcun vincolo. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Apple Arcade: ecco come accedere gratis

Come sottolineato in precedenza, ci sono due metodi per accedere gratis ad Apple Arcade. Il primo è la prova gratuita, riservata a tutti gli utenti che non hanno mai utilizzato il servizio. In questo modo è possibile attivare un mese gratis.

Per chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple (a scelta tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV) c'è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade, sempre senza alcun vincolo. La promo può essere riscattata entro 90 giorni dall'attivazione del nuovo dispositivo.

Per attivare un nuovo abbonamento ad Apple Arcade è sufficiente raggiungere la sezione Arcade dell'AppStore e riscattare la promozione. Il servizio sarà poi utilizzabile al costo di 6,99 euro al mese oppure sarà accessibile tramite l'abbonamento Apple One, che include svariati servizi aggiuntivi.

