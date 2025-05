Apple apre a Google Translate: più libertà per gli utenti con iOS 18.4

Con l'aggiornamento a iOS 18.4, gli utenti Apple possono ora impostare Google Translate come app predefinita per la traduzione sui propri dispositivi. Questo cambiamento rappresenta una svolta nella strategia di Apple, storicamente nota per il suo ecosistema chiuso, e introduce una maggiore flessibilità per gli utenti di iPhone e iPad.

Google Translate come app predefinita

Con questa nuova funzionalità, è possibile sostituire l'app di traduzione nativa di Apple con Google Translate attraverso una semplice configurazione nelle impostazioni di sistema. Ciò significa che tutte le richieste di traduzione, comprese quelle effettuate tramite Siri o i popup di selezione del testo, utilizzeranno automaticamente Google Translate. Questo aggiornamento non si limita alla traduzione: gli utenti possono ora scegliere applicazioni alternative anche per la navigazione e la riproduzione multimediale, ampliando le opzioni di personalizzazione disponibili.

L'influenza del DMA

Questo sviluppo è stato in gran parte influenzato dal Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, una normativa che obbliga i giganti tecnologici ad aprire i propri ecosistemi agli sviluppatori di terze parti. Sebbene la regolamentazione sia stata concepita per il mercato europeo, Apple ha deciso di implementare questi cambiamenti a livello globale, dimostrando una strategia lungimirante per anticipare possibili pressioni normative in altri mercati e rispondere alle aspettative crescenti degli utenti.

Prima di questo aggiornamento, gli utenti erano vincolati all'uso esclusivo dell'app di traduzione integrata per le funzioni di sistema, limitando la libertà di scelta. La possibilità di utilizzare Google Translate come app predefinita offre un accesso diretto alle sue funzionalità avanzate, come la traduzione di testi selezionati e l'integrazione con comandi vocali, migliorando significativamente l'esperienza utente su iPhone.

Una sfida importante per Apple

Per Apple, la sfida principale sarà mantenere gli elevati standard di privacy e sicurezza che caratterizzano la sua piattaforma, mentre si apre progressivamente a un ecosistema più interoperabile. Questo equilibrio sarà cruciale per preservare la fiducia degli utenti, soprattutto in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Guardando al futuro, questa apertura potrebbe innescare importanti cambiamenti nel panorama tecnologico.