Apple al lavoro su due nuovi hub per la casa smart: ecco i dettagli

La competizione nel mercato della domotica si fa sempre più intensa, e Apple sembra pronta a sfidare i colossi Amazon e Google con due nuovi Hub Smart-Home. Questi dispositivi, progettati per rivoluzionare la gestione delle case intelligenti, arriveranno sul mercato offrendo funzionalità innovative e un design all'avanguardia.

I dettagli del primo modello

Il primo modello sarà dotato di un display quadrato da sette pollici con bordi ampi, fotocamera integrata per videochiamate FaceTime e altoparlanti di alta qualità. Disponibile nelle colorazioni argento e nero, questo dispositivo sarà caratterizzato da un'interfaccia che combina elementi della modalità stand-by dell'iPhone e del sistema operativo WatchOS. La vera forza del prodotto risiede nel controllo vocale avanzato, alimentato da Apple Intelligence e dal potenziamento dell'assistente virtuale Siri.

Con un prezzo stimato tra i 150 e i 230 dollari, il modello base punta a posizionarsi come un'alternativa diretta ai concorrenti, tra cui Amazon Echo Hub e Google Nest Hub Max. La strategia commerciale di Apple sembra quindi orientata a conquistare una fetta significativa di questo mercato in rapida crescita, puntando su un equilibrio tra qualità e accessibilità economica.

I dettagli del modello premium

Tuttavia, l'innovazione più sorprendente sarà rappresentata dal modello premium, noto internamente con il nome in codice J595. Questo dispositivo, descritto come un "robot da scrivania", includerà un sofisticato braccio robotico, pensato per interagire con l'ambiente domestico in modo ancora più dinamico. Sebbene alcune delle sue funzionalità più ambiziose siano state rimandate per accelerarne il lancio, il prezzo stimato intorno ai 1000 dollari lo colloca nella fascia alta del mercato. Secondo l'analista Mark Gurman, questo modello potrebbe ridefinire il concetto di hub domestico, offrendo una versatilità senza precedenti.

Entrambi i dispositivi saranno compatibili con i protocolli più recenti per la gestione di luci, interruttori e altri dispositivi smart, superando le attuali capacità di prodotti come HomePod e Apple TV. L'obiettivo di Apple è quello di offrire una soluzione completa e integrata per la gestione della casa intelligente, mantenendo il suo tipico design elegante e la sua attenzione alla qualità tecnologica.