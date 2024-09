Apple AirTag: la confezione da quattro pezzi la paghi meno di 100€

Oggi vogliamo parlarti di un prodotto semplicemente unico. D'altronde, se sei una persona che tende a perdere le chiavi, dimenticare lo zaino o a non trovare mai il telecomando, sappi che l'AirTag di Apple è un accessorio che potrebbe davvero migliorare la tua quotidianità. E con il bundle da quattro pezzi disponibile su Amazon a 99,99€, IVA e spedizione incluse, è un'occasione che vale la pena considerare seriamente. Non lasciarti sfuggire questa promo e fai tua la suddetta confezione al costo più basso di sempre. Avrai accesso anche al reso gratuito entro quattordici giorni dall'acquisto e potrai perfino beneficiare della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Apple AirTag: ecco perché acquistare la confezione da quattro

Gli AirTag sono progettati per aiutarti a trovare i tuoi oggetti con una precisione sorprendente. Grazie alla tecnologia Ultra-Wideband (UWB) e alla funzione "Dov’è", sarai in grado di localizzare rapidamente chiavi, portafogli, zaini o qualsiasi altro oggetto su cui hai applicato un tracker. Il tuo iPhone ti guiderà esattamente dove si trova l'oggetto smarrito, indicandoti la distanza e la direzione. I suddetti gadget si integrano con la vasta rete di dispositivi Apple in tutto il mondo, creando una rete anonima e sicura per ritrovare i tuoi oggetti. Se un oggetto si trova lontano, come nel caso in cui hai dimenticato lo zaino in un bar, altri terminali della mela nelle vicinanze possono localizzare il tuo AirTag e inviarti la posizione senza che tu debba fare nulla. Questo avviene in totale anonimato, garantendo la tua privacy e quella degli altri.

Ogni AirTag è dotato di una batteria sostituibile che dura circa un anno, quindi non dovrai preoccuparti di ricaricarli costantemente. Inoltre, sono resistenti all’acqua e alla polvere (certificazione IP67), il che li rende perfetti per l'uso quotidiano, anche nelle situazioni più imprevedibili. Il bundle da quattro pezzi a soli 99,99€ su Amazon rappresenta un'opzione conveniente. Un singolo accessorio costa solitamente circa 35€, quindi acquistare il pacchetto da quattro ti fa risparmiare circa 40€. Con quattro dispositivi, puoi coprire più oggetti che usi ogni giorno: uno per le chiavi di casa, uno per lo zaino, uno per la borsa del lavoro e magari uno per la bici o per il telecomando di casa.

