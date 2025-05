Apple accelera sui suoi smart glasses per competere con Meta

Apple si prepara a sfidare Meta nel mercato degli smart glasses, puntando al lancio dei propri occhiali intelligenti entro il 2026. Un membro del Vision Products Group dell’azienda ha dichiarato che i dispositivi saranno simili ai prodotti di Meta, ma realizzati meglio. Questo sottolinea l’ambizione di Cupertino di posizionarsi come leader in un settore attualmente dominato dai Ray-Ban Stories di Meta.

Apple accelera sulla produzione

Secondo Bloomberg, Apple sta accelerando lo sviluppo dei prototipi, con una produzione su larga scala prevista per la fine del 2025. Questa tempistica dimostra la determinazione dell’azienda a competere con colossi come Meta e Google, che hanno già stabilito una presenza significativa in questo segmento tecnologico.

Gli smart glasses di Apple, con ogni probabilità, integreranno funzionalità avanzate come telecamere, microfoni e altoparlanti, offrendo agli utenti la possibilità di effettuare telefonate, ascoltare musica, navigare con assistenza e persino tradurre lingue in tempo reale. Come di consueto, il dispositivo sarà perfettamente integrato nell’ecosistema Apple, sfruttando la sinergia con iPhone e altri prodotti dell’azienda.

Nonostante l’entusiasmo per il progetto, Apple deve affrontare sfide significative, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale. A differenza di Meta e Google, che dispongono di piattaforme AI proprietarie come Llama e Gemini, Apple si affida attualmente a tecnologie di terze parti per le sue capacità di analisi visiva. Questo gap tecnologico rappresenta un ostacolo importante nella competizione con i rivali.

Apple abbandona qualche progetto per concentrarsi sugli occhiali smart

Per concentrare le risorse sullo sviluppo degli occhiali intelligenti, Apple ha deciso di interrompere il lavoro su un Apple Watch con fotocamera integrata. Tuttavia, l’azienda continua a investire in altri progetti innovativi, come gli AirPods dotati di telecamere, dimostrando il suo impegno verso l’innovazione tecnologica.

Il mercato degli smart glasses è destinato a diventare uno dei principali terreni di competizione tecnologica nei prossimi anni. Apple punta a distinguersi con un prodotto premium che offra un’esperienza utente superiore, sfruttando la sua consolidata reputazione per la qualità e l’integrazione hardware-software.