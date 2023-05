App Store: Apple ha bloccato frodi da 2 miliardi di dollari

Nelle scorse ore, Apple ha condiviso un report con cui ha messo in evidenza la maniera in cui, durante il 2022, ha impedito transazioni potenzialmente fraudolente su App Store per un valore complessivo di circa 2 miliardi di dollari.

App Store: Apple ha bloccato transazioni fraudolente da 2 miliardi di dollari

Andando più in dettaglio, ogni settimana oltre 650 milioni utenti in tutto il mondo accedono ad App Store, che è stato lanciato nell'ormai lontano 2008. Sulla suddetta piattaforma, più di 36 milioni di sviluppatori pubblicano le loro app e sono supportati oltre 195 metodi di pagamento locali e 44 valute.

In virtù di tutto ciò, lo store delle app di Apple deve essere una piattaforma sicura, sia per gli utenti che per gli sviluppatori, e per riuscirci il colosso di Cupertino ha introdotto negli anni varie misure atte a monitorare e rilevare continuamente le eventuali frodi che possono essere messe in pratica dai malintenzionati.

Per la precisione, come anticipato, nel 2022 App Store ha impedito oltre 2 miliardi di dollari in transazioni potenzialmente fraudolente e ha respinto quasi 1,7 milioni di app che non soddisfacevano gli elevati standard di privacy, sicurezza e contenuti.

Precedentemente, è bene tenerlo presente, l'azienda della "mela morsicata" aveva evitato circa 1,5 miliardi di dollari di potenziali transazioni fraudolente e bloccato oltre 1,6 milioni di app e aggiornamenti.

Sempre nel 2022, Apple ha altresì protetto gli utenti da quasi 57.000 app non affidabili provenienti da store non autorizzati, le quali non disponevano delle protezioni di privacy e sicurezza offerte dallo store di app dell'azienda e solo negli ultimi 30 giorni Apple ha bloccato quasi 3,9 milioni di tentativi di installazione o esecuzione di app distribuite in maniera illecita sfruttando il Developer Enterprise Program.