App spia: il rischio è dietro l'angolo, come scoprirle e cosa fare

Le app spia sono software installati in modo furtivo su smartphone e altri dispositivi per monitorare le attività degli utenti senza il loro consenso. Questi programmi possono tracciare chiamate, messaggi, foto, attività di navigazione web, posizione GPS e altro.

Esistono diverse categorie di app spia, tra cui mSpy, FlexiSpy, Hoverwatch, uMobix e eyeZy. Questi software offrono varie funzionalità e prezzi, tra cui il monitoraggio remoto del microfono e della fotocamera, il blocco del dispositivo e la cancellazione dei dati.

Le app spia possono essere utilizzate per scopi legittimi, come il monitoraggio dei figli minorenni o su richiesta di alcuni cari in termini di sicurezza. Tuttavia, l'uso più diffuso è spesso illegale, come il furto di dati sensibili, il ricatto e lo stalking.

App spia: come proteggersi e alcuni suggerimenti

Per proteggersi dalle app spia, è fondamentale prendere alcune precauzioni:

Installare un antivirus affidabile: un buon software di sicurezza può rilevare e rimuovere le app spia. Aggiornare regolarmente il sistema operativo: le ultime versioni dei sistemi operativi includono spesso patch di sicurezza che possono prevenire l'installazione di software malevoli. Utilizzare password complesse: le password robuste rendono più difficile per chiunque accedere al dispositivo senza autorizzazione. Prestare attenzione alle connessioni Wi-Fi pubbliche: le reti non sicure possono essere utilizzate per installare software spia sui dispositivi.

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi:

Non cliccare su link sospetti o aprire allegati da mittenti sconosciuti: questo può prevenire l'installazione di malware.

questo può prevenire l'installazione di malware. Non installare app da fonti non ufficiali: scaricare app solo da store ufficiali riduce il rischio di installare software malevolo.

scaricare app solo da store ufficiali riduce il rischio di installare software malevolo. Controllare regolarmente le app installate sul dispositivo: rimuovere qualsiasi app non riconosciuta.

rimuovere qualsiasi app non riconosciuta. Prestare attenzione a eventuali anomalie nel dispositivo: un consumo eccessivo della batteria o un calo delle prestazioni possono essere segni di un'app spia attiva.

Se sospetti di essere vittima di un'app spia, è consigliabile consultare un esperto informatico per rimuovere il software malevolo in modo sicuro.