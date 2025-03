App IO: tutte le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento

L'app IO, il servizio ideato da PagoPA per facilitare la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ha ricevuto un significativo aggiornamento, disponibile sia per Android che per iOS. La nuova versione, contrassegnata dai numeri v.3.0.0.8 per Android e v.3.0.0 per iOS, introduce una serie di novità che mirano a migliorare l'esperienza dell'utente, rendendo l'app ancora più facile da usare e più funzionale.

Una delle principali novità riguarda l'interfaccia grafica, completamente rinnovata. Il design ora appare più moderno, con colori vivaci e una disposizione dei contenuti più chiara e logica, pensata per semplificare la navigazione e facilitare l'interazione. I pulsanti sono più grandi e intuitivi, così da migliorare l'usabilità anche per chi non è particolarmente esperto nell'uso delle tecnologie. L'aggiornamento include anche miglioramenti tecnici, con correzioni di bug non specificati che rendono l'app più stabile e fluida nel suo utilizzo.

In parallelo, anche il sito web di IO, all'indirizzo ioapp.it, ha subito un restyling, con un menu di navigazione rinnovato che risulta ora più facile da consultare, migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva dell'utente.

Più di 11 milioni di utenti attivi sull'app IO

Il successo dell'app IO è ormai sotto gli occhi di tutti, con dati che parlano chiaro: IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app, ha superato i 2,39 milioni di attivazioni, un risultato che testimonia il forte interesse degli italiani per i servizi digitali. Negli ultimi dodici mesi, l'app ha registrato ben 11,6 milioni di utenti attivi, un dato che dimostra come sempre più cittadini scelgano di interagire con la pubblica amministrazione in modo digitale. Anche la gestione dei documenti digitali è in forte crescita, con 4,5 milioni di documenti attivati e 7,5 milioni di documenti aggiunti.

L'adozione dei metodi di pagamento digitali è cresciuta rapidamente, con oltre 6 milioni di metodi di pagamento attivi. In parallelo, sono stati attivati 344.042 servizi offerti da 15.757 enti pubblici. Dal 2020, l'app ha visto anche un incredibile volume di interazioni, con oltre 958 milioni di messaggi inviati dagli utenti.

Questi numeri confermano non solo il successo dell'app IO, ma anche il forte impegno dell'Italia nel processo di digitalizzazione, che sta rendendo i servizi pubblici più accessibili e moderni per tutti i cittadini. Con questo aggiornamento, l'app si prepara a rispondere ancora meglio alle esigenze di una popolazione sempre più digitale.