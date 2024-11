Apoel - Fiorentina, come vederla in diretta streaming dall'estero

Apoel - Fiorentina è in programma oggi, 7 novembre a partire dalle 21. Si tratta del terzo turno di Conference League, competizione dove la Fiorentina ha già ottenuto due vittorie. La sfida viene trasmessa in diretta streaming su NOW. Basta attivare il Pass Sport per poter seguire il match. Il Pass in questione costa 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese e consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky (e quindi anche alle partite di Champions League e Europa League).

Per vedere Apoel - Fiorentina in diretta streaming dall'estero, invece, può essere necessaria una VPN, in modo da aggirare il blocco all'accesso a NOW. Il meccanismo è semplice: una volta installata una VPN illimitata, bisogna selezionare un server italiano e poi collegarsi a NOW, avendo attivato il Pass Sport in modo da sbloccare la visione del contenuto.

La VPN da utilizzare è NordVPN. Il servizio è ora protagonista dello Sconto Black Friday ed è attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo è sufficiente collegarsi al sito di NordVPN tramite il box qui di sotto.

Apoel - Fiorentina dall'estero: la procedura per vederla in streaming

Ecco i passaggi da completare per vedere Apoel - Fiorentina in diretta streaming dall'estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN tramite l'app di NordVPN

per avviare la connessione VPN tramite l'app di NordVPN collegarsi a NOW, dopo aver attivato il Pass Sport, in tempo per seguire il match, in programma oggi 7 novembre alle 21

Per attivare NordVPN, invece, basta seguire il link qui di sotto. La VPN ha un costo di 2,99 euro al mese con lo Sconto Black Friday e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.