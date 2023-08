Antivirus, VPN e tanto altro con Norton 360 Premium (per 10 dispositivi)

Antivirus e VPN in un unico abbonamento e per tutti i propri dispositivi (smartphone, tablet e computer). Questo è quanto garantisce Norton 360 Premium, il bundle più completo proposto da Norton, azienda di riferimento del settore della sicurezza informatica.

Grazie alla promozione in corso, Norton 360 Premium è disponibile con un costo di 39,99 euro per un anno permettendo l'uso dell'antivirus e della Secure VPN su un totale di 10 dispositivi tra Android, iOS, Windows e Mac.

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Antivirus e VPN con Norton 360 Premium: sicurezza al top e prezzo ridotto

Norton 360 Premium permette l'utilizzo di:

antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche

con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche Secure VPN , servizio di VPN illimitata che consente anche di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese

, servizio di VPN illimitata che consente anche di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese possibilità di utilizzo dei software su 10 dispositivi differenti

Il bunlde di servizi di sicurezza di Norton non si ferma qui: con l'offerta in corso, infatti, è possibile accedere anche al Password Manager multi-piattaforma oltre che a 75 GB in cloud per il backup dei dati del proprio PC.

C'è anche il tool di protezione SafeCam per PC che protegge la webcam contro accessi non autorizzati e il servizio Dark Web Monitoring, in grado di rilevare fughe di informazioni dell'utente nel dark web. Da notare anche il tool Protezione minori, pensato per i genitori che intendono proteggere i propri figli durante la navigazione web.

Tutti i software inclusi nel bundle Norton 360 Premium sono accessibili a fronte di una spesa di 39,99 euro. Antivirus, VPN e gli altri servizi di Norton possono essere attivati e utilizzati, anche in contemporanea, su 10 dispositivi differenti. In questo modo è possibile proteggere smartphone, tablet e computer, accedendo a Internet in sicurezza e nel rispetto della privacy.

Per attivare la promozione dedicata a Norton 360 Premium è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.