Antivirus, VPN e molto altro: Norton 360 Advanced in sconto del 66%

Nel mondo digitale di oggi, proteggere la propria identità e i propri dispositivi non è mai stato così importante. Norton 360 Advanced è una delle soluzioni più complete per garantire la massima sicurezza online, con un mix di funzionalità avanzate pensate per rispondere alle esigenze di protezione di ogni utente. E ora è possibile avere questo potente strumento a un prezzo davvero vantaggioso: solo 3,73€ al mese per un anno, grazie a uno sconto del 66%. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa offre.

Norton 360 Advanced è un pacchetto completo per sicurezza e privacy online

Questa promo esclusiva consente di accedere a un pacchetto di sicurezza completo che va ben oltre il semplice antivirus. Norton 360 Advanced protegge da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, mantenendo i tuoi dispositivi sempre al sicuro. Uno dei punti di forza è l'inclusione di una VPN illimitata, che assicura anonimato e protezione dei dati sensibili durante la navigazione online, anche su reti Wi-Fi pubbliche spesso vulnerabili agli attacchi.

Inoltre, il software è progettato per semplificare la gestione della sicurezza digitale. Il password manager integrato consente di archiviare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali, riducendo il rischio di furti di account. Per chi ha minori in casa, il parental control offre strumenti per monitorare e limitare l'accesso ai contenuti, garantendo un ambiente online sicuro per i più piccoli.

Grazie a tecnologie all'avanguardia, Norton 360 Advanced è in grado di proteggere i tuoi dati personali da eventuali fughe o violazioni, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un livello di sicurezza superiore. E non è tutto: il piano include un monitoraggio costante delle minacce informatiche, garantendo un intervento immediato in caso di anomalie.

Questa è un'opportunità da non perdere per chi desidera un sistema di protezione completo, affidabile e facile da usare. Vai sul sito di Norton e approfitta ora dello sconto del 66% per ottenere Norton 360 Advanced a un costo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.