Antivirus su PC e smartphone e VPN illimitata: la scelta giusta è Norton 360

Norton 360 è la suite di sicurezza realizzata da Norton e in grado di garantire una protezione "a 360°" per gli utenti. Scegliendo Norton 360 è possibile accedere a un antivirus completo, in grado di garantire l'individuazione e il blocco in tempo reale di tutto il software malevolo. Norton, inoltre, include nel suo bundle anche una VPN illimitata per una navigazione in sicurezza, nel rispetto della propria privacy e con la possibilità di geolocalizzare l'indirizzo IP in un altro Paese.

La proposta di Norton è flessibile e in grado di adattarsi a tutti gli utenti. Scegliendo Norton 360 Deluxe, infatti, la protezione può essere attivata su 5 dispositivi a scelta tra smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows e Mac. Il costo è di 34,99 euro per un anno invece di 99,99 euro. Con Norton 360 Premium, invece, il costo è di 44,99 euro ma la protezione viene estesa a 10 dispositivi. Per attivare la versione desiderata del bundle di sicurezza di Norton è disponibile il link qui di sotto.

Norton 360 con antivirus e VPN illimitata: sicurezza garantita e prezzo ridotto

Scegliere Norton 360 significa accedere a un bundle di tool di sicurezza tra cui troviamo:

l'antivirus con protezione in tempo reale

la VPN illimitata

fino a 75 GB per il backup dei dati in cloud protetto

il servizio Dark Web Monitoring e il servizio Protezione Minori per una protezione di livello superiore dei propri dati e dell'attività online dei propri figli

Uno dei principali vantaggi di Norton 360 è la possibilità di adeguare il costo al numero di dispositivi da proteggere. Il piano Standard per un dispositivo costa 29,99 euro per un anno mentre il piano Deluxe costa 34,99 euro per 5 dispositivi. Il piano Premium, infine, costa 44,99 euro garantendo una protezione per un totale di 10 dispositivi. Per accedere all'offerta giusta è possibile seguire il link qui di sotto.

