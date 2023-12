Antivirus nuovo per Natale? Arriva l'offerta a tempo di Norton (71% di sconto)

A sorpresa, Norton ha lanciato una nuova offerta a tempo per i piani Norton 360. Il più scontato è quello Deluxe, per cui è possibile beneficare del 71% di sconto. Una promozione da cogliere al volo, perché consente di attivare un antivirus completo con in aggiunta il servizio VPN al prezzo più basso di sempre: 29,99 euro per il primo anno. Ecco il link all'offerta.

Di tutti i piani Norton 360 disponibili, il profilo Deluxe è quello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. A maggior ragione oggi, con l'offerta a sorpresa (e a tempo limitato) dell'azienda leader nel campo della sicurezza informatica.

Antivirus Norton 360 Deluxe al minimo storico con l'ultima offerta di Natale

Con l'antivirus Norton 360 Deluxe è possibile ottenere una protezione completa per i propri dispositivi e funzionalità avanzate per la privacy online, come ad esempio la connessione a una rete virtuale privata con una VPN e il monitoraggio del dark web, tutto in un unico pacchetto.

Tra i principali punti di forza del piano segnaliamo la protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. L'aspetto migliore è che non protegge soltanto dalle minacce online esistenti, ma anche da quelle nuove.

A tutto questo si aggiungono poi un password manager efficace per gestire in maniera più sicura e facile le proprie credenziali di accesso e un backup di file e documenti importanti conservati nel PC in uno spazio cloud sicuro da 50 GB.

Norton 360 Deluxe è in offerta a soli 29,99 euro invece di 104,99 euro per i primi 12 mesi, il prezzo più basso di sempre per questo piano. La promozione durerà fino al 9 gennaio del prossimo anno.

