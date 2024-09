Antivirus e VPN insieme per una privacy online totale con Norton 360 Deluxe

Per proteggere dispositivi come smartphone, tablet e computer, oltre che i propri dati personali, è importante affidarsi a soluzioni potenti e sicure. In tal senso, una delle migliori scelte è rappresentata da Norton 360 Deluxe, il piano di Norton Antivirus per la sicurezza online di PC, Mac, smartphone o tablet (funziona su cinque dispositivi in contemporanea).

In queste ore, grazie all'ultima offerta in corso, un anno di Norton 360 Deluxe è disponibile al prezzo di 34,99 euro, per effetto del maxi sconto del 66% rispetto al prezzo di listino pari a 104,99 euro.

Antivirus e VPN insieme con Norton 360 Deluxe

Malware, tentativi di phishing, ransomware, e tutte le altre minacce informatiche presenti oggi in rete mettono in serio pericolo ogni giorno i dispositivi e i dati personali di milioni di persone. Ecco perché è indispensabile poter contare su una protezione completa e affidabile, attiva 24 ore su 24, come quella fornita dal piano Deluxe di Norton 360.

A questa poi si aggiunge il servizio Secure VPN, la rete privata virtuale di Norton Antivirus per navigare sul web in completo anonimato, senza che le proprie attività siano tracciate da terze parti. Secure VPN gode inoltre della crittografia avanzata, attraverso cui è possibile mantenere i propri dati privati e sicuri.

Le altre funzionalità più interessanti incluse nel piano di Norton sono un robusto password manager, il backup dei dati più importanti in uno spazio cloud sicuro, e il monitoraggio del Dark Web per rilevare in tempo reale eventuali fughe di dati.

Il piano di 12 mesi di Norton 360 Deluxe è in sconto del 66% su questa pagina del sito ufficiale. In più, tutti gli utenti beneficiano della garanzia di rimborso fino a 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.