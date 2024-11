Anthropic: modelli Claude rilasciati per agenzia di difesa USA

I modelli AI Claude di Anthropic sono già popolari tra le aziende tecnologiche. Ora, l’azienda ha stretto una partnership con Palantir per consentire l'accesso alla famiglia di modelli Claude 3 e 3.5 su AWS per le agenzie di intelligence e difesa degli Stati Uniti. Questa nuova partnership consentirà a tali agenzie di utilizzare i modelli Claude all'interno della piattaforma AI (AIP) di Palantir. Ciò avverrà senza compromettere la sicurezza, la flessibilità e gli altri vantaggi forniti da AWS. Con la piattaforma di Palantir, le agenzie possono distribuire Claude utilizzando Amazon SageMaker e ospitarlo nell'ambiente accreditato Impact Level 6 di Palantir, supportato da AWS. Ad oggi, solo un numero limitato di aziende ha ricevuto l'accreditamento IL6 della Defense Information Systems Agency (DISA). Naturalmente, Palantir e AWS sono tra queste.

Anthropic: AI aiuterebbe a migliorare la sicurezza nazionale

Grazie alla disponibilità di Claude, le agenzie governative saranno in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di dati complessi. In questo modo potranno ricavarne informazioni e identificare modelli e tendenze in modo più efficace. Questa partnership simboleggia una tendenza crescente nell'adozione dell'IA nei settori governativi. Ciò evidenzia anche il potenziale dei modelli linguistici avanzati per migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza nazionale. A settembre, Microsoft ha annunciato che il servizio Azure OpenAI era stato approvato come servizio nell'ambito dell'autorizzazione provvisoria (PA) DoD Impact Level 4 (IL4) e Impact Level 5 (IL5) per Azure Government dalla Defense Information Systems Agency (DISA).

Azure Government Secret di Microsoft è la prima offerta di servizi cloud classificati (CSO) che ha ricevuto la più alta autorizzazione provvisoria possibile DoD Impact Level 6 (IL6) nella categorizzazione delle informazioni ad alta riservatezza e alta integrità (H-H-x). L'espansione di Anthropic Claude per i clienti governativi è sempre più evidente. A questo punto anche Microsoft potrebbe espandere la disponibilità del servizio Azure OpenAI per i clienti Azure Government Secret nei prossimi mesi.