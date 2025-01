Anno nuovo, nuova lingua: approfitta dell'ultima promozione di Mondly

Con l'arrivo del nuovo anno, tutti coloro che hanno il desiderio di imparare una o più lingue straniere possono approfittare dell'ultima promozione lanciata da Mondly, l'app di apprendimento che vanta oltre 125 milioni di download in tutto il mondo e prestigiosi riconoscimenti. La promo in questione è legata al piano a vita: per effetto del 96% di sconto, si può acquistare al prezzo di 89,99 euro anziché 1.999,99 euro.

L'acquisto del piano a vita di Mondly dà accesso alle lezioni di 41 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, turco, cinese, giapponese, coreano, arabo, ebraico, persiano, portoghese, olandese, greco, rumeno, afrikaans, hindi, thailandese e indonesiano.

L'attuale offerta sul piano a vita è disponibile a questa pagina del sito ufficiale Mondly.

Imparare una nuova lingua con Mondly

Negli ultimi anni Mondly ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui Migliore nuova app da Apple e App dell'Anno da Facebook. Inoltre, rientra nel novero di applicazione scelte da Google Play nell'annuale Editors' Choice. Deve in gran parte il suo successo agli esercizi incentrati sulla conversazione, nonché al riconoscimento vocale e alle lezioni in realtà aumentata.

Un ulteriore motivo di vanto di Mondly è il suo approccio di studio rivoluzionario. Infatti, i suoi studenti non si concentrano più sulle singole parole, ma memorizzano frasi di uso comune, acquisendo nel giro di poche settimane una familiarità tale con la lingua da prendere parte a conversazioni autentiche.

Il piano a vita di Mondly ha un prezzo di listino pari a 1.999,99 euro. Grazie all'offerta per il nuovo anno, è possibile acquistarlo in via eccezionale a 89,99 euro, sfruttando il maxi sconto del 96%. Vi confermiamo infine che è previsto un pagamento unico, a differenza degli abbonamenti mensili e annuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.