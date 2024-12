Android XR: Google annuncia nuovo OS per visori AR e VR

Dopo anni di abbandono, Google si sta finalmente concentrando sui dispositivi di realtà estesa (XR) come visori e occhiali smart. A questo proposito, l’azienda di Mountain View ha annunciato Android XR, ovvero il nuovo sistema operativo creato per i dispositivi XR. Insieme al nuovo OS, Google ha anche lanciato Android XR SDK Developer Preview per gli sviluppatori con diversi strumenti di supporto come ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity e OpenXR. Google sta collaborando con Samsung per creare un dispositivo con nome in codice Project Moohan. Questo imminente visore Project Moohan basato su Android XR sarà simile ad Apple Vision Pro, concentrandosi su un'esperienza completamente immersiva. Gli utenti possono anche passare da un'esperienza completamente immersiva al mondo reale. Inoltre, sarà possibile utilizzare app popolari di Google, tra cui Gemini, Google TV, Google Foto, YouTube, Chrome nel loro ambiente virtuale.

Gemini sarà l'esperienza di punta di questo dispositivo in arrivo. L’AI potrà infatti capire cosa vedono gli utenti attraverso i loro visori e guidarli nelle loro attività. Oltre alle app proprietarie, Google promette che le app Android più diffuse per dispositivi mobili e tablet del Google Play funzioneranno fin da subito. Project Moohan sarà disponibile per l'acquisto nel 2025, così come le app e i giochi realizzati appositamente per Android XR.

Android XR: in arrivo occhiali smart con il sistema operativo di Big G

Oltre a Samsung, Google sta lavorando con partner Qualcomm come Lynx, Sony e XREAL per sviluppare occhiali smart basati su Android XR. L’azienda sta anche pianificando di avviare test nel mondo reale di prototipi di occhiali con Android XR con un piccolo gruppo di utenti. Big G ha anche menzionato che sta continuando a collaborare con Magic Leap sulla tecnologia XR e sui futuri prodotti AR e AI. In merito al lancio di Android XR, Shahram Izadi, VP e GM di XR presso Google, ha affermato che: "Android XR è progettato per essere una piattaforma aperta e unificata per visori e occhiali XR. Per gli utenti, ciò significa una maggiore scelta di dispositivi e accesso alle app che già conoscono e amano. Per gli sviluppatori, è una piattaforma unificata con opportunità di creare esperienze per un'ampia gamma di dispositivi utilizzando strumenti e framework Android familiari".

Google ricorda anche che, con Android XR SDK, gli sviluppatori possono spazializzare la loro app con elementi 3D avanzati, pannelli spaziali e audio spaziale. Infine, questi possono anche sfruttare le capacità di interazione multimodale come mani e occhi. I nuovi occhiali smart dovrebbero essere sviluppati già dai prossimi mesi. Non è ancora chiaro però, quando tali dispositivi potranno effettivamente arrivare sul mercato.